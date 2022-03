Κόσμος

Συρία: Επίθεση τζιχαντιστών σε στρατιωτικό λεωφορείο

Δεκαπέντε στρατιώτες του συριακού στρατού σκοτώθηκαν σήμερα, σε επίθεση που εξαπέλυσε το Ισλαμικό Κράτος σε ένα στρατιωτικό λεωφορείο, στην έρημο της κεντρικής Συρίας, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

«Πυρήνες του Ισλαμικού Κράτους επιτέθηκαν στο στρατιωτικό λεωφορείο στην έρημο της Παλμύρας, σκοτώνοντας 15 στρατιώτες και τραυματίζοντας άλλους 18», ανέφερε το Παρατηρητήριο. Ο απολογισμός αυτός ενδέχεται να αυξηθεί καθώς πολλοί από τους τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Το ΙΚ δεν έχει προς το παρόν αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση.

Το Παρατηρητήριο ανέφερε εξάλλου ότι τρεις Σύροι στρατιώτες σκοτώθηκαν το Σάββατο στα ανατολικά της Παλμύρας, όταν το αυτοκίνητο που τους μετέφερε δέχτηκε πυρά.

Από τις αρχές του έτους έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 61 φιλοκυβερνητικοί στρατιώτες σε επιθέσεις του ΙΚ στη συριακή έρημο. Το «χαλιφάτο» που είχαν ιδρύσει οι τζιχαντιστές σε συριακά και ιρακινά εδάφη ηττήθηκε τον Μάρτιο του 2019 όμως ορισμένοι πυρήνες του παραμένουν και συνεχίζουν να εξαπολύουν επιθέσεις στις δυνάμεις του καθεστώτος και των Κούρδων.

