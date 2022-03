Συνταγές

Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο από τον Πέτρο Συρίγο

Μία εύκολη συνταγή για πεντανόστιμο κοτόπουλο με πατάτες από τον Πέτρο Συρίγο

Κοτόπουλο στο φούρνο με πατάτες και μουστάρδα ετοίμασε την Τρίτη ο σεφ της εκπομπής «Το Πρωινό».

Όπως σημείωσε ο Πέτρος Συρίγος, αυτή είναι η αγαπημένη συνταγή για κοτόπουλο… με την μυστική συνταγή της γιαγιας!

Κοτόπουλο στο φούρνο με πατάτες και μουστάρδα:

1 κοτόπουλο περίπου 2 κιλά

2 κιλά πατάτες

7 μικρές ντομάτες

3 κ.τ.σ βούτυρο γάλακτος

150 ml ελαιόλαδο

2 κ.τ.σ γιαούρτι

2 κύβους ζωμό κοτόπουλο

4 σκ. σκόρδο

Χυμό από 2 λεμονιά

8 κλωνάρια φρέσκο θυμάρι

2 κ.τ.σ ρίγανη

4 κ.τ.σ μουστάρδα

1 κγ ξύσμα λεμονιού

1 κ.τ.σ γλυκιά πάπρικα

1 κγ κουρκουμά

200 ml λευκό κρασί

Αλάτι και πιπέρι

Για το κοτόπουλο 3 κ.τ.σ βούτυρο γάλακτος

1 σκελίδα σκόρδο

2 κ.σ γιαούρτι

1 κ.σ. πάπρικα

1κ.σ. μουστάρδα

1 κγ κουρκουμά

4 κλωνάρια Θυμάρι

2 κ.σ. αλάτι

1 κγ ξύσμα λεμονιού

1 κ.σ πιπέρι χονδροαλεσμένο

Η συνταγή για κοτόπουλο στο φούρνο με πατάτες και μουστάρδα

Ξεκινάμε φτιάχνοντας την πάστα για το κοτόπουλο. Βάζουμε όλα τα υλικά στο μουλτι και ανακατεύουμε. Βάζουμε το κοτόπουλο κομμένο στα 6 σε ένα μπολ και ανακατεύουμε με την πάστα που φτιάξαμε.

Κοτόπουλο στον φούρνο – Για τις πατάτες Σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε τις πατάτες, το χυμό του λεμονιού, την μουστάρδα, την ρίγανη, το ελαιόλαδο, το κρασί, τους δυο κύβους κοτόπουλο. Ανακατεύουμε καλά. Απλώνουμε τις πατάτες στο ταψί με τα υγρά τους. Βάζουμε τις ντομάτες διάσπαρτα μέσα στο ταψί. Ακουμπάμε το Κοτόπουλο πάνω στις πατάτες. Σκεπάζουμε με λαδόκολλα και μετά με αλουμινόχαρτο. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180οC για μια ώρα. Μετά βγάζουμε τη λαδόκολλα και το αλουμινόχαρτο. Ψήνουμε για 35 λεπτά και μέχρι να πάρει ένα ωραίο χρυσαφένιο χρώμα το κοτόπουλο και οι πατάτες.

