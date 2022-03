Αθλητικά

Τένις- Ζβέρεφ: Νέα τιμωρία για το Ακαπούλκο

Το απαράδεκτο περιστατικό με την επίθεση στο Ακαπούλκο επιφέρει σωρεία ποινών για τον άσο του τένις.

Η διεθνής ομοσπονδία τένις (ATP) ανακοίνωσε συνολικά την τιμωρία του Αλεξάντερ Ζβέρεφ για την αποβολή του από τη συνέχεια του τουρνουά στο Ακαπούλκο, μετά τον εκνευρισμό του και το επεισόδιο που προκάλεσε με τον διαιτητή για τον 1ο γύρο του διπλού του Abierto Mexicano.

Ο Γερμανός πρωταθλητής έχασε εντελώς την ψυχραιμία του, χτύπησε την καρέκλα του διαιτητή με τη ρακέτα του και τον έβρισε. Η οργανωτική επιτροπή του μεξικάνικου τουρνουά αντέδρασε άμεσα και αποφάσισε τον αποβάλλει από το τουρνουά, στερώντας του έτσι τη δυνατότητα να υπερασπιστεί τον τίτλο του.

Η ATP, εκτός από το πρόστιμο των 40.000 δολαρίων που επιβλήθηκε άμεσα στον Ζβέρεφ, τιμώρησε και με οκτώ εβδομάδες αποκλεισμό το Νο 3 της παγκόσμιας κατάταξης και με επιπλέον πρόστιμο 25.000 δολαρίων, με αναστολή για ένα χρόνο.

Αυτό σημαίνει πως αυτή η τιμωρία θα ενεργοποιηθεί μόνο αν ο Γερμανός χρυσός Ολυμπιονίκης υποπέσει σε νέο πειθαρχικό παράπτωμα κατά τη διάρκεια ενός έτους από το επεισόδιο στο Ακαπούλκο, δηλαδή έως τις 22 Φεβρουαρίου του 2023.

