Ταύρος: τραυματίας αστυνομικός σε σύλληψη ένοπλων

Πως τραυματίστηκε ο αστυνομικός. Τυχαία εντοπίστηκε ο άνδρας, ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει. Ποιος είναι ο έτερος συλληφθείς.

Σε ανακοίνωση της η Ελληνική Αστυνομία αναφέρεται στον τραυματισμό αστυνομικού στην προσπάθεια ακινητοποίησης ένοπλου, σε κατάστημα στον Ταύρο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

«Συνελήφθησαν, πρώτες πρωινές ώρες της 6-3-2022 στον Ταύρο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, δύο (2) αλλοδαποί, κατηγορούμενοι για παράνομη οπλοφορία, απειλή κατά συρροή, βία κατά υπαλλήλων και απείθεια.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, στο πλαίσιο δράσεων-ελέγχων που πραγματοποιούν, εντόπισαν εξωτερικά καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή του Ταύρου, δύο (2) άτομα, τα οποία αποφάσισαν να ελέγξουν.

Ένας εξ αυτών, μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών, έτρεξε προς το εσωτερικό του καταστήματος, προκειμένου να διαφύγει, ωστόσο οι αστυνομικοί τον ακολούθησαν και κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν, τη στιγμή κατά την οποία αυτός έστρεψε προς το μέρος τους πιστόλι, το οποίο του απέσπασαν, παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε.

Κατά την προσπάθεια ακινητοποίησής του, τραυματίσθηκε αστυνομικός στο πόδι, ενώ το πιστόλι, με γεμιστήρα που περιείχε -3- φυσίγγια, κατασχέθηκε.

Στην κατοχή του έτερου συλληφθέντα, βρέθηκε και κατασχέθηκε πιστόλι με γεμιστήρα που περιείχε -16- φυσίγγια.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών».

