Μητσοτάκης - Περιφερειάρχες για ΕΣΠΑ: τροχάδην με “εμφανή έργα”

Η διαπίστωση για σημαντική αύξηση της απορροφητικότητας των κονδυλίων και η απαίτηση του Πρωθυπουργού από τους Περιφερειάρχες.

«Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι έχει αυξηθεί η απορρόφηση των περιφερειακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ από εκεί που το παραλάβαμε. Είναι σίγουρα μια μεγάλη επιτυχία την οποία την πιστωνόμαστε όλοι. Και επίσης σημαντικό είναι το γεγονός ότι θα έχουμε στη διάθεσή μας λίγο παραπάνω από 2 δισ. ευρώ πρόσθετους πόρους για το επόμενο ΕΣΠΑ. Ο υπουργός Ανάπτυξης γνωρίζει πόσο επιμένω στην τήρηση των σχετικών χρονοδιαγραμμάτων για την ψήφιση του νόμου για να μπορέσουμε και εμείς να είμαστε συνεπείς ως προς το χρονοδιάγραμμα των προσκλήσεων, έτσι όπως παρουσιάστηκε. Θέλουμε να έχουμε ένα ΕΣΠΑ το οποίο να «τρέχει» με πλήρεις ρυθμούς και να φαίνεται η απορρόφησή του», σημείωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην τηλεδιάσκεψη που είχε με τους 13 περιφερειάρχες της χώρας.

Με εισηγητές τον πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, περιφερειάρχη κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα, τον περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, τον περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριο Φαρμάκη και τον περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη συζητήθηκαν εκτός από το ΕΣΠΑ 2021-2027, και τα θέματα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, του Ταμείου Ανάκαμψης και του προσωπικού των περιφερειών.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ειδικά για το ΕΣΠΑ, για την περίοδο 2014-2020 η πρόοδος υλοποίησης των περιφερειακών προγραμμάτων κρίνεται ικανοποιητική καθώς ο μέσος όρος δαπανών ανέρχεται σήμερα στο 72%, έναντι ποσοστού απορρόφησης 25% τον Ιούλιο του 2019. Για την περίοδο 2021-2027, στα 13 περιφερειακά προγράμματα κατανέμονται αυξημένοι πόροι σε σχέση με το ΕΣΠΑ 2014-2020, δηλαδή 8.066 εκατ. ευρώ, έναντι 5.980 εκατ. ευρώ στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το σχετικό νομοσχέδιο για το νέο ΕΣΠΑ αναμένεται να εισαχθεί αύριο στην αρμόδια επιτροπή της βουλής και για ψήφιση στην ολομέλεια την επόμενη Παρασκευή.

Επίσης από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, για το 2022 προβλέπεται αυξημένο όριο πληρωμών 200 εκατ. ευρώ, έναντι 160 εκατ. ευρώ το 2021, ενώ οι δαπάνες λόγω φυσικών καταστροφών σε επίπεδο πιστώσεων δεν θα προσμετρούνται και θα δίνονται με υπερδέσμευση, κατόπιν έγκρισης της επιτροπής κρατικής αρωγής και της διαθεσιμότητας των πόρων από το ΓΛΚ.

Παράλληλα από το υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώθηκε η έκτακτη ενίσχυση ρευστότητας προς τις περιφέρειες για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους συνολικού ύψους 8 εκατ. ευρώ, μέσω έκδοσης νέας συμπληρωματικής ΚΑΠ. Το ύψος της αντιστοιχεί σε μία πρόσθετη μηνιαία ΚΑΠ και έρχεται να προστεθεί στην τακτική επιχορήγηση που λαμβάνουν οι περιφέρειες. Το ποσό αυτό πρόκειται να καταβληθεί σε δύο ισόποσες δόσεις: 4 εκατ. ευρώ εντός του Μαρτίου και 4 εκατ. ευρώ μέχρι τις αρχές Μαΐου.

Συζητήθηκαν επίσης η ενίσχυση των περιφερειών σε ανθρώπινο δυναμικό και οι αναπτυξιακές δυνατότητες που δίνουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία του υπουργείου Εσωτερικών για την υλοποίηση έργων αιχμής που βελτιώνουν στην πράξη την καθημερινότητα των πολιτών.

Στην τηλεδιάσκεψη μετείχαν από την πλευρά της κυβέρνησης ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Γιάννης Τσακίρης, ο γενικός γραμματέας δημοσίων επενδύσεων & ΕΣΠΑ Δημήτρης Σκάλκος, η γενική γραμματέας ανθρώπινου δυναμικού Βιβή Χαραλαμπογιάννη, ο γενικός γραμματέας συντονισμού Θανάσης Κοντογεώργης και ο διοικητής της ειδικής υπηρεσίας συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης του υπουργείου Οικονομικών Νίκος Μαντζούφας.

