Θεσσαλονίκη: γεννήθηκαν τρίδυμα που μοιράζονταν τον ίδιο πλακούντα!

Το γεγονός αυτό εντυπωσιάζει καθώς είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα!

Ένα έντυπωσιακό για τα ιατρικά δεδομένα της χώρας μας περιστατικό έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη.

Πιο συγκεκριμένα, τρίδυμα γεννήθηκαν για πρώτη φορά στη χώρα μας προερχόμενα απο τον ίδιο πλακούντα, ανέφερε στην εκπομπή Περίμετρος της ΕΡΤ3.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον γυναικολόγο, Νίκο Παπανικολάου, πρόκειται για τρίδυμα κοριτσάκια που προέρχονται από τον ίδιο πλακούντα, μονοζυγωτικά, φαινόμενο πολύ σπάνιο στην ιατρική βιβλιογραφία, καθώς όπως επισήμανε επίδή τρέφονται από τον ίδιο πλακούντα, υπάρχει η περίπτωση κάποιο από τα τρία να μην αναπτυχθεί σωστά και να συμπαρασύρει τα άλλα δύο.

Τα τρίδυμαμάλιστα, προέκυψαν μάλιστα από αυτόματη σύλληψη. Η συχνοτητα εμφανισης τετοιας περιπτωσης στην ιατρικη ειναι μικροτερη του 1: 100.000 και στην ελληνική βιβλιογραφία δεν έχει εμφανιστεί αντίστοιχο τέτοιο περιστατικό.

Το ζευγάρι που απέκτησε τα τρίδυμα κοριτσάκια, τα οποία είναι καλά στην υγεία τους δεν είχε κανένα ιστορικό με δίδυμα ή τρίδυμα στην οικογένεια.

