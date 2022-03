Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία – Χάρκοβο: Χτυπήθηκε πειραματικός πυρηνικός αντιδραστήρας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με Ουκρανό αξιωματούχο το κτήριο όπου βρίσκεται ο απενεργοποιημένος αντιδραστήρας, υπέστη ζημιές από την επίθεση των ρωσικών δυνάμεων.

Στο στόχαστρο των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων βρέθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης το Ινστιτούτο Φυσικής και Τεχνολογίας στο Χάρκοβο, όπου βρίσκεται ένας πειραματικός πυρηνικός αντιδραστήρας, όπως δήλωσε ουκρανός αξιωματούχος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο αντιδραστήρας είναι απενεργοποιημένος, ενώ το κτίριο υπέστη ζημιές από την επίθεση.

Λίγα λεπτά νωρίτερα το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο κοινοβουλευτικές πηγές από την Ουκρανία, μετέδωσε ότι ξέσπασε πυρκαγιά σε ξενώνα που βρίσκεται στην ίδια περιοχή.

Ειδήσεις σήμερα:

Κατάταξη UEFA: Ο ΠΑΟΚ κράτησε ζωντανό… το όνειρος

ΕΟΔΥ: rapid test δωρεάν την Παρασκευή σε 170 σημεία

Κακοκαιρία “Φίλιππος”: κρύο, βροχές και χιόνια την Παρασκευή