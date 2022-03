Πολιτική

ΗΠΑ – Τζορτζ Τσούνης: Ο νέος πρέσβης στην Ελλάδα

«Παιδί» της ελληνικής ομογένειας ο νέος πρέσβης, με εκτεταμένη εμπειρία στον κλάδο της τουριστικής βιομηχανίας.

Εγκρίθηκε από την ολομέλεια της Γερουσίας ο διορισμός του νέου πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζορτζ Τσούνη. Ο κ. Τσούνης είναι Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας που έχει εκτεταμένη εμπειρία στον κλάδο της τουριστικής βιομηχανίας, καθώς είναι ο ιδρυτής και εκτελεστικός διευθυντής του ξενοδοχειακού ομίλου Chartwell Hotels. Η συγκεκριμένη εταιρία έχει ισχυρή παρουσία σε όλες τις βορειοανατολικές πολιτείες και συνεργάζεται με σημαντικά ονόματα του χώρου όπως η «Hilton», «Marriott» και «Intercontinental».

Το 2013, επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα, είχε εξεταστεί η πιθανότητα της τοποθέτησης του στη θέση του πρέσβη των ΗΠΑ στη Νορβηγία, μιας προσπάθειας, όμως, που τελικά δεν κατάφερε να ευδοκιμήσει. Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο κ. Τσούνης είχε την ευκαιρία να αναλάβει μια σειρά ρόλων στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα, αποκομίζοντας νέες εμπειρίες που εκτιμάται ότι θα ισχυροποιήσουν τη νέα του υποψηφιότητα. Ειδικότερα, η εμπειρία του στο τιμόνι της Chartwell Hotels αλλά και η ανάληψη της διεύθυνσης της Arbor Realty Trust και της New York’s Signature Bank, δύο εταιριών που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, του έχει δώσει τη δυνατότητα να αναπτύξει σημαντικές επαφές στα υψηλότερα κλιμάκια της επενδυτικής κοινότητας της Νέας Υόρκης.

Εξίσου, όμως, σημαντικές θεωρούνται και οι πολιτικές διασυνδέσεις που διατηρεί ο 53χρόνος ομογενής στην αμερικανική πρωτεύουσα. Πρόκειται άλλωστε για έναν πολιτικό διορισμό, με δεδομένο ότι ο Τζορτζ Τσούνης δεν είναι διπλωμάτης καριέρας. Υπό αυτό το πρίσμα, αξίζει να επισημανθεί η μακροχρόνια σχέση που διατηρεί με τον πρόεδρο Μπάιντεν, καθώς στην προεκλογική μάχη του 2012 είχε διατελέσει πρόεδρος των «Ελληνοαμερικανών για τον Ομπάμα-Μπάιντεν».

Επιπλέον, γνωρίζεται καλά με τον υπουργό Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, και απολαμβάνει τη πλήρη στήριξη του γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντεζ, με τον οποίο έχει αναπτύξει στενή φιλία. Παρά το γεγονός ότι συγκαταλέγεται κυρίως στους χορηγούς του Δημοκρατικού Κόμματος, ο ομογενής επιχειρηματίας διατηρεί ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας στο Καπιτώλιο με βουλευτές και γερουσιαστές από τα δύο μεγάλα κόμματα.

«Παιδί» της Ελληνικής Ομογένειας

Μετανάστης δεύτερης γενιάς με γονείς από την ορεινή Ναυπακτία, ο Τζορτζ Τσούνης μεγάλωσε μέσα στην ελληνική κοινότητα της Νέας Υόρκης. Παρακολουθούσε το ελληνικό σχολείο, συμμετείχε στην ελληνική παρέλαση που γίνεται κάθε χρόνο για την 25η Μαρτίου στην 5η Λεωφόρο του Μανχάταν και ήταν ενεργό μέλος της κοινότητας της Αγίας Παρασκευής. Αυτή τη στενή σχέση με την εκκλησία και την ελληνοαμερικανική κοινότητα την διατήρησε καθόλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του, καθώς είναι μέλος του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής, του Faith and Leadership 100, του Συμβουλίου Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας (HALC), και της Ελληνικής Πρωτοβουλίας (THI).

Μάλιστα, ο πρώην Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος είχε παρασημοφορήσει τον κ. Τσούνι με το Μετάλλιο του Αγίου Παύλου, την υψηλότερη αναγνώριση που απονέμει η Ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής. Επιπλέον, ο κ. Τσούνης έχει λάβει το Βραβείο «Justice for Cyprus» της Ομοσπονδίας Κυπριακών Αμερικανικών Οργανισμών που του απονεμήθηκε από τον πρώην Κύπριο Πρόεδρο Δημήτρη Χριστόφια και το βραβείο Athens-Wishner που απονέμει από κοινού η Αμερικανοεβραϊκή Επιτροπή (AJC) και το Συμβούλιο Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας (HALC).

