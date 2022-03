Οικονομία

Κιούσης στον ΑΝΤ1: Η τιμή της αμόλυβδης στα διυλιστήρια ξεπέρασε τα 2 ευρώ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών, χαρακτήρισε επιτακτική την ανάγκη μείωσης της φορολογίας στα καύσιμα, εξηγώντας γιατί δεν θα φέρει πρόβλημα στα δημόσια έσοδα.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδας Μιχάλης Κιούσης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», διευκρίνισε ότι οι τιμές που βλέπουμε σήμερα στα καύσιμα δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς η ανοδική τους πορεία έχει ξεκινήσει εδώ και 14 μήνες.

Ερωτηθείς για το που θα φτάσουν οι τιμές, απάντησε ότι ουδείς μπορεί να κάνει ασφαλή πρόβλεψη και είπε ότι σήμερα, η τιμή της αμόλυβδης στο διυλιστήριο έχει φτάσει στο 2,02 ευρώ, οπότε ανάλογα θα διαμορφωθούν και οι τιμές στην αντλία.

Ο κ. Κιούσης χαρακτήρισε επιτατική την ανάγκη να μειωθούν οι φόροι στα καύσιμα, ειδικά σε αυτή την περίσταση και είπε ότι η μείωση του ΦΠΑ είναι ευκολότερη από την μείωση του ΕΦΚ και μάλιστα λόγω της ανόδου των τιμών δεν θα φέρει και μείωση των εσόδων, άρα πρόβλημα στα δημόσια ταμεία.

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία – Χάρκοβο: Χτυπήθηκε πειραματικός πυρηνικός αντιδραστήρας

ΗΠΑ – Τζορτζ Τσούνης: Ο νέος πρέσβης στην Ελλάδα

Κακοκαιρία “Φίλιππος”: κρύο, βροχές και χιόνια την Παρασκευή