Ουκρανία - Σάκχοφ: Eπέστρεψε στην Ελλάδα με τη σύζυγο και το νεογέννητο παιδί τους

Η αγωνία για το ζευγάρι τελείωσε, με τον Σάκχοφ να πηγαίνει οδικώς στα ρουμανο-ουκρανικά σύνορα και να επιστρέφει στην Ελλάδα μαζί με την οικογένειά του.





Επιτέλους, ο Εβχέν Σάκχοφ μπορεί να νιώθει πιο ήρεμος! Ο μέσος της ΑΕΚ ταξίδεψε μέχρι τα σύνορα της Ουκρανίας για να παραλάβει τη γυναίκα του και το νεογέννητο μωράκι τους και πλέον βρίσκεται και πάλι στην Ελλάδα.

Ο Γεβχέν Σάκχοφ έφτασε στο τελωνείο του Προμαχώνα έφτασε το μεσημέρι της Παρασκευής (11.03.2022) μαζί με τη σύζυγό του και το πανέμορφο βρέφος που γεννήθηκε στο Κίεβο εν μέσω ρωσικής εισβολής.

Η σύζυγος του Σάκχοφ, Αλόνα, έφερε στον κόσμο τη νεογέννητη Αμέλια, την ίδια ώρα η Ρωσία βομβάρδιζε το Κίεβο και ο παίκτης της ΑΕΚ βρισκόταν στις προπονήσεις της Ένωσης.

Η γυναίκα του Σάκχοφ σε δηλώσεις της τόνισε ότι «είμαι πολύ χαρούμενη και ήρεμη που ήρθαμε. Εδώ στην Ελλάδα είναι το δεύτερο σπίτι μας, επιτέλους νιώθω ασφαλής και ήρεμη», ενώ πρόσθεσε ότι «γέννησα σε νοσοκομείο στο Κίεβο, αλλά ήμουν συνέχεια στο καταφύγιο. Προσευχόμουν στον Θεό να μη γεννήσω στο καταφύγιο».

Πλέον όλη η οικογένεια του ποδοσφαιριστή βρίσκεται σε ασφαλές έδαφος και αναμένεται να επιστρέψουν μαζί στη βάση τους στην Αθήνα.

Ο Ουκρανός ποδοσφαιριστής Εβγέν Σάκχοφ σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους ευχαρίστησε τον κόσμο για την υποστήριξη, ενώ σημείωσε ότι πίσω στο Κίεβο έμειναν οι γονείς του και ο αδερφός του.

«Βρήκα τη σύζυγό μου, τη μητέρα της και το παιδί μου στα σύνορα της Ρουμανίας. Μετά πήγαμε Βουκουρέστι, μετά Σόφια και από εκεί εδώ. Εδώ και δυόμιση μέρες περίπου είμαστε στον δρόμο. Στον δρόμο είδα πολλά οχήματα από την Ουκρανία και κόσμο που προσπαθεί να σώσει τη ζωή του, μικρά παιδιά που φεύγουν από τη χώρα. Είναι στενάχωρο να βλέπεις τον κόσμο να φεύγει από την χώρα του και να προσπαθεί να δραπετεύσει για να σώσει τη ζωή του», δήλωσε αρχικά ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ.

Και πρόσθεσε: «Στο Κίεβο έμειναν πίσω ο πατέρας μου, η μητέρα μου και ο αδερφός μου. Θέλω να πω ευχαριστώ στον κόσμο για την υποστήριξη και για τα χρήματα που δίνουν στην Ουκρανία, γιατί πραγματικά το χρειαζόμαστε».

