Ρωσία: "επίθεση" και στο Facebook

Τι εξόργισε τη ρωσική εισαγγελία και χαρακτήρισε το Facebook εξτρεμιστική οργάνωση.

Η ρωσική εισαγγελία ζήτησε από τη ρωσική δικαιοσύνη να χαρακτηρίσει την εταιρεία Meta Platforms, μητρική εταιρεία του Facebook, «εξτρεμιστική οργάνωση», μετέδωσε σήμερα το ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax.

Η εισαγγελία ζήτησε επίσης από τη ρυθμιστική αρχή τηλεπικοινωνιών της Ρωσίας να περιορίσει την πρόσβαση στο Instagram, μέσο κοινωνικής δικτύωσης της Meta.

Η Meta Platforms αποφάσισε να επιτρέπει σε χρήστες των ιστότοπων Facebook και Instagram σε αρκετές χώρες να κάνουν αναρτήσεις που καλούν σε βία εναντίον των Ρώσων.

Ένα άλλο ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο, το TASS, μετέδωσε ότι οι ανακριτικές αρχές στοιχειοθέτησαν υπόθεση σχετική με τις ενέργειες της εταιρείας Meta.

