Κοινωνία

“Euroferry Olympia”: εντοπίστηκε ακόμη μία σορός στο γκαράζ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι έρευνες συνεχίζονται για την ανέυρεση των υπόλοιπων αγνοούμενων.

Συνεχίζονται οι προσπάθειες των πυροσβεστών και διασωστών να εντοπίσουν και τους τελευταίους αγνοούμενους της τραγωδίας εν πλώ, με το «Euroferry Olympia» που τυλίχθηκε στις φλόγες.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, εντοπίστηκε ακόμη μία σορός ενός άνδρα, εντός του 1ου γκαράζ και έτσι ο αριθνός των αγνοουμένων είναι πλέον δύο.

Το πλοίο, τυλίχθκε από άγνωστηξ μέχρι στιγμής αιτία στις φλόγες. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η φωτιάξεκίνησε από το τρίτο κατάστρωμα τα ξημερώματα της Παρασκευής 18 Φεβρουαρίου στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Ερεικούσας κατά την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου του από Ηγουμενίτσα προς Μπρίντιζι.

Μέχρι στιγμής, έχουν χάσει τη ζωή τους, 9 άτομα και έχουν διασωθεί 281.

Ειδήσεις σήμερα:

Άνδρας παντρεύτηκε τρίδυμες που δεν ήθελαν να χωρίσουν!

Κορονοϊός: δεκάδες θάνατοι και 21260 κρούσματα την Παρασκευή

Μπάιντεν - Κυρώσεις στη Ρωσία: εμπάργκο στη βότκα και το χαβιάρι