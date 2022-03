Κοινωνία

Κακοκαιρία “Φίλιππος” - Στυλιανίδης: περιορισμός μετακινήσεων και αλυσίδες σε κάθε όχημα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι οδηγίες έδωσε ο Χρήστος Στυλιανίδης για την κακοκαιρία "Φίλιππος".

Με την κακοκαιρία "Φίλιππος" κάνει την επέλασή της σε μεγάλο μέρος της χώρας η Πολιτική Προστασία, εξέδωσε οδηγίες για την ασφάλεια των πολιτών.

Σε συνέχεια ευρείας σύσκεψης, με συμμετοχή των συναρμόδιων Υπουργών και λοιπών φορέων, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Υπουργός Χρήστος Στυλιανίδης, προέβη σε δηλώσεις σχετικά με την κακοκαιρία «Φίλιππος», ενόψει της ραγδαίας επιδείνωσης που αναμένεται να παρουσιάσει αύριο, Σάββατο 12 Μαρτίου.

Συγκεκριμένα ο κ. Στυλιανίδης, δήλωσε παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά και του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειου Παπαγεωργίου, τα εξής:

«Αγαπητοί μου συμπολίτες,

Πραγματοποιήσαμε, σήμερα, πριν από λίγο, εδώ στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ευρεία σύσκεψη, με στόχο να ετοιμαστούμε για την εξέλιξη της κακοκαιρίας «Φίλιππος». Συμμετείχαν οι συνάδελφοι Υπουργοί Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, όπως και οι Υφυπουργοί Προστασίας του Πολίτη, Λευτέρης Οικονόμου και ο Υφυπουργός Υποδομών, Γιώργος Καραγιάννης.

Κρίθηκε σκόπιμο να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας, καθώς οι μετεωρολόγοι μας, μετά από πολύ συστηματική ανάλυση των μετεωρολογικών δεδομένων, εφιστούν την προσοχή ότι αναμένεται ραγδαία επιδείνωση του καιρού, σε πολλές περιοχές της χώρας και ιδιαίτερα στην Αττική, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά Ελλάδα. Μας σημειώνουν με έμφαση ότι ιδιαίτερα ο Μάρτιος είναι ένας μήνας εξαιρετικά απρόβλεπτος ως προς την ένταση και την πρόγνωση των καιρικών φαινομένων.

Αγαπητοί μου συμπολίτες, η σημερινή ημέρα σε πολλές περιοχές ενδεχομένως να παραπλανήσει ότι η κακοκαιρία έχει τελειώσει. Δυστυχώς όχι. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Η κακοκαιρία φαίνεται να επιμένει και αύριο. Για αυτό απαιτείται από όλους μας να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και πρέπει να λειτουργήσουμε σαφέστατα όλοι μαζί με βάση το δυσμενέστερο σενάριο.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους μας και τις προβλέψεις τους, τα έντονα φαινόμενα ξεκινούν αύριο από τη Μακεδονία και κατεβαίνουν με μεγάλη ένταση στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Αττική, αλλά και την Πελοπόννησο.

Η σύσκεψη, λοιπόν, με συμμετοχή όλων των συναρμόδιων φορέων, έλαβε υπόψη την ετοιμότητα της χώρας σε όλες αυτές τις περιοχές, με ιδιαίτερη, βέβαια, έμφαση να δίνεται στην Αττική. Για ευνόητους λόγους, λόγω του πολυάριθμου πληθυσμού της και της ανάγκης λήψης συγκεκριμένων μέτρων που αφορούν σε θέματα κυκλοφορίας οχημάτων και αποφυγής εγκλωβισμού οδηγών σε περιοχές, όπου η χιονόπτωση και η χιονόστρωση θα είναι σημαντικές και ενδεχομένως να δημιουργήσουν πολύ σοβαρά προβλήματα.

Στη σύσκεψη, στην οποία μετείχαν και όλα τα Σώματα Ασφαλείας, διαφάνηκε ότι βρίσκονται σε ετοιμότητα οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας, των Ενόπλων Δυνάμεων, και βέβαια οι δυνάμεις των Περιφερειών και των Δήμων, κυρίως στις περιοχές όπου αναμένεται να εκδηλωθούν έντονα καιρικά φαινόμενα.

Αγαπητοί μου συμπολίτες,

Απευθύνουμε ισχυρή σύσταση να μην μετακινούνται όσοι δεν έχουν λόγο και ανάγκη μετακίνησης ειδικά στις περιοχές όπου θα έχουμε έντονα φαινόμενα. Και όσοι είναι αναγκαίο να μετακινηθούν, θα πρέπει να κυκλοφορήσουν, να μετακινηθούν και να έχουν μαζί τους αντιολισθητικές αλυσίδες και, βεβαίως να γνωρίζουν πώς να τις τοποθετήσουν στο όχημά τους. Το επαναλαμβάνω, ιδιαίτερα για την Αττική, στην Εύβοια, τη Φθιώτιδα, τη Βοιωτία, και την κεντρική και ανατολική Πελοπόννησο.

Σημειώνεται ότι η σύσταση αυτή είναι ιδιαίτερα ισχυρή για τους οδηγούς σε όλα τα βόρεια και ανατολικά προάστια της Αττικής, όπου το φαινόμενο θα είναι έντονο, καθώς και στους κεντρικούς άξονες που οδηγούν προς τη βόρεια και ανατολική Αττική.

Επιπλέον, αποφασίστηκε ότι από νωρίς αύριο το πρωί θα απαγορευθεί εκ νέου η είσοδος βαρέων οχημάτων στην Αττική και τη Νέα Οδό. Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό θα ανακοινώνονται συνεχώς από την Τροχαία και τις εταιρείες διαχείρισης του οδικού δικτύου.

Επίσης, ως προς τη λειτουργία των μέσων μεταφοράς στην Αττική, θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και παρακαλώ όπως τις λάβετε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη, γιατί αφορούν ειδικά όσους κινούνται με τη δημόσια συγκοινωνία.

Επαναλαμβάνω ότι τα φαινόμενα, με βάση τις μετεωρολογικές προβλέψεις, θα είναι εξαιρετικά έντονα στην Αττική, με ενδεχόμενο χιονόστρωσης ακόμα και στο κέντρο της πόλης - αυτό λένε οι μετεωρολόγοι μας. Βέβαια, θα συνεχίσουμε όλοι οι Υπουργοί να παρακολουθούμε την εξέλιξη των φαινομένων, σε συνεργασία, όλοι μαζί και ως μία οικογένεια. Και θα έχουμε βέβαια πάντα υπόψη μας τις νέες προβλέψεις των μετεωρολόγων μας, έτοιμοι να αναπροσαρμόσουμε όλες μας τις ενέργειες για να είμαστε όντως αποτελεσματικοί. Είναι ευνόητο ότι όπου και εφόσον χρειαστεί θα εκδίδονται συνεχώς σχετικές ανακοινώσεις από όλους τους αρμόδιους φορείς. Ενώ αν κριθεί σκόπιμο θα ενεργοποιηθεί και το 112 για την αποστολή προειδοποιητικών μηνυμάτων.

Σκοπός μας στη διαχείριση αυτής της κρίσης είναι να βρίσκουμε σε κάθε ζήτημα τη χρυσή τομή, ώστε οι πολίτες να μείνουν ασφαλείς, να μην διακινδυνεύσουμε σε καμία περίπτωση ανθρώπινες ζωές, χωρίς, βέβαια να διαταραχθεί υπέρμετρα η ζωή της πόλης, ειδικά εάν προκύψει το ενδεχόμενο τα μετεωρολογικά δεδομένα να μην επαληθευτούν.

Αγαπητοί μου συμπολίτες,

Φαίνεται να είναι μια σύντομη, αλλά έντονη κακοκαιρία. Ενδεχομένως να λάβει, όμως, επικίνδυνες διαστάσεις. Παρακαλώ να μην την υποτιμήσουμε. Χρειάζεται -και πάλι το επαναλαμβάνω - ιδιαίτερη προσοχή από όλους μας. Αποφεύγουμε τις μη απαραίτητες μετακινήσεις, ειδικά αν δεν έχουμε αντιολισθητικές αλυσίδες ή αν δεν ξέρουμε να τις τοποθετούμε στις περιοχές που θα δεχθούν έντονα φαινόμενα. Παραμένουμε όλοι σε εγρήγορση και σε διαρκή συντονισμό για να αποφύγουμε δύσκολα προβλήματα και καταστάσεις, να προλάβουμε οτιδήποτε προκύψει που ενδεχομένως να μην έχει προσδιοριστεί σαφώς στις μετεωρολογικές προβλέψεις. Σας ευχαριστώ»

Ειδήσεις σήμερα:

Άνδρας παντρεύτηκε τρίδυμες που δεν ήθελαν να χωρίσουν!

Κορονοϊός: δεκάδες θάνατοι και 21260 κρούσματα την Παρασκευή

Ενεργειακή κρίση - Μητσοτάκης: νέα μέτρα “έξυπνα” και όχι οριζόντια