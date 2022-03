Αθλητικά

NBA - Μπακς: Ο Αντετοκούνμπο ήταν απελπιστικά... μόνος κόντρα στους Γουόριορς

Τζόρνταν Πουλ και Κλέι Τόμπσον έβαλαν "φρένο" στους Μπακς.



Με πρωταγωνιστές τους Τζόρνταν Πουλ και Κλέι Τόμπσον, οι οποίοι πέτυχαν μαζί 68 πόντους, οι Γουόριορς επικράτησαν άνετα των Μιλγουόκι Μπακς με 122-109, βάζοντας τέλος στο σερί έξι διαδοχικών νικών των πρωταθλητών.

Ο Τόμπσον, τελείωσε τον αγώνα με 38 πόντους και ο Πουλ με 30, ενώ ο Στεφ Κάρι «έμεινε» στους οκτώ. Από τα «ελάφια», ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν... απελπιστικά μόνος και στα 34 λεπτά που αγωνίσθηκε, σημείωσε 31 πόντους, μάζεψε οκτώ ριμπάουντ και μοίρασε τρεις ασίστ. Ο Κρις Μίντλετον πέτυχε 18 πόντους, ενώ ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, ευστόχησε σε δύο δίποντα.

Το καθοριστικό σημείο, που έκρινε και τον νικητή, ήταν τα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου, με τους γηπεδούχους να κάνουν ένα σερί 11-0, τον Πουλ να φθάνει στους 25 πόντους και την διαφορά να πηγαίνει στο +20 (78-58).

Ο επόμενος αγώνας των Μπακς, θα διεξαχθεί το πρωί της Τρίτης (05:00) στο Σολτ Λέικ Σίτι, με αντίπαλο τους Γιούτα Τζαζ.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Σικάγο-Κλίβελαντ 101-91

Μαϊάμι-Μινεσότα 104-113

Σαν Αντόνιο-Ιντιάνα 108-119

Γκόλντεν Στέιτ-Μιλγουόκι 122-109

Ντένβερ-Τορόντο 115-127

Γιούτα-Σακραμέντο 134-125

Πόρτλαντ-Ουάσινγκτον 127-118