Αθλητικά

ΝΒΑ – Αντετοκούνμπο: Με σπασμένα… φρένα τα “Ελάφια”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έλαμψε για ακόμη μια φορά ο Greek freak που σταμάτησε στους 43 πόντους.

Την έκτη διαδοχική νίκη τους, σημείωσαν οι Μπακς που επικράτησαν στο Fiserv Forum του Μιλγουόκι, των Χοκς με 124-115. Έτσι τα «ελάφια» βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 42-25 και ανέβηκαν στην δεύτερη θέση της Ανατολής, δύο παιχνίδια πίσω από το Μαϊάμι, που καταλαμβάνει την κορυφή με ρεκόρ 44-23. Αντίθετα, τα «γεράκια» έπεσαν στο 31-34 και βρίσκονται στη 10η θέση της Ανατολής.

Εντυπωσιακός ήταν για ακόμη ένα ματς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος... σταμάτησε στους 43 πόντους (14/17 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 12/17 βολές) ενώ είχε επίσης και 12 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 37 λεπτά συμμετοχής. Παράλληλα, ο Μπόμπι Πόρτις είχε 23 πόντους (4/8 τρίποντα), 15 ριμπάουντ και 2 μπλοκ ενώ 23 πόντους σημείωσε και ο Κρις Μίντλετον που είχε και 8 ασίστ.

Για τους φιλοξενούμενους, ο Τρέι Γιανγκ είχε 27 πόντους και 11 ασίστ, ενώ 17 πόντους πρόσθεσε ο ΝτεΆντρε Χάντερ και 16 ο Κέβιν Χέρτερ.

Επόμενος αγώνας για τους Μπακς, τα ξημερώματα της Κυριακής (03:30) με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς στο Σαν Φρανσίσκο.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Δημήτρης Κοντομηνάς

Παλαιό Φάληρο: Πυροβόλησαν επιχειρηματία

“The 2Night Show” - Θάνος Καλλίρης: Πεντέμισι χρόνια σκλαβιάς με τη Ναταλία Γερμανού (βίντεο)