“Το Πρωινό”: Φιλιππίδης - Λιγνάδης στο ίδιο κελί με τον Αναγνωστόπουλο (βίντεο)

Ποιες πρωταγωνίστριες θα καταθέσουν στην δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη για τους βιασμούς. Πολύ αδυνατισμένος και με πρόβλημα υγείας φέρεται να είναι ο κατηγορούμενος. Γιατί δεν βρίσκει μάρτυρες υπεράσπισης του.

Στην αποκάλυψη ότι ο καθ΄ ομολογίαν του συζυγοκτόνος των Γλυκών Νερών, ο δολοφόνος της άτυχης Καρολάιν, «φιλοξενεί» στο κελί του τους δύο πρωταγωνιστές που είναι προφυλακισμένοι και υπόδικοι για βιασμούς, προχώρησε το πρωί της Δευτέρας η εκπομπή «Το Πρωινό».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν, οι Πέτρος Φιλιππίδης και Δημήτρης Λιγνάδης «συγκατοικούν» με τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, στο κελί Ζ1 της ΣΤ΄ Πτέρυγας των Φυλακών Κορυδαλλού, όπου προσωρινώς έχουν μεταχθεί από τις Φυλακές Τρίπολης και διαμένουν οι δύο ηθοποιοί, ώστε να μπορούν να παρίστανται και να κάθονται στο εδώλιο του κατηγορούμενου στις δίκες τους. Η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη έχει ήδη ξεκινήσει, ενώ η δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη θα εκκινήσει τις επόμενες ημέρες.

Ακόμη, όπως αποκάλυψε η εκπομπή, ο Πέτρος Φιλιππίδης, που φέρεται πως αντιμετωπίζει και σοβαρό πρόβλημα υγείας, έχει χάσει δεκάδες κιλά από την ημέρα της προφυλάκισης του μέχρι σήμερα. Στις Φυλακές Κορυδαλλού, όπου μετήχθη τις προηγούμενες ημέρες, από τα συγγενικά του πρόσωπα, τον έχει επισκεφθεί μόνο η σύζυγος του Ελπίδα.

Ο δικηγόρος του Πέτρου Φιλιππίδη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, εμφανίστηκε ανήσυχος για την κατάσταση της υγείας του Πέτρου Φιλιππίδη, δηλώνοντας στην εκπομπή «εύχομαι να αντέξει όλη την διαδικασία αυτή της δίκης», επιβεβαιώνοντας πως ο κατηγορούμενος για βιασμούς καλλιτέχνης έχει χάσει πολύ βάρος τους τελευταίους μήνες.

Ο συνήγορος επιβεβαίωσε και τις πληροφορίες πως έχουν κληθεί, μεταξύ άλλων, να καταθέσουν στο δικαστήριο, ως μάρτυρες κατηγορίας, οι ηθοποιοί Κάτια Δανδουλάκη, Εβελίνα Παπούλια και Λένα Δροσάκη, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι συμπρωταγωνιστές και άλλοι συνάδελφοι του Πέτρου Φιλιππίδη, με τους οποίους ο ίδιος έρχεται σε επαφή προκειμένου να καταθέσουν στο δικαστήριο για τον χαρακτήρα του ηθοποιού, του δηλώνουν πως δεν θέλουν, λόγω του αρνητικού κλίματος που έχει δημιουργηθεί στον καλλιτεχνικό χώρο και εν γένει στην κοινωνία για το όλο θέμα.

