ΗΠΑ: τρίχρονος σκότωσε την μητέρα του παίζοντας με όπλο (εικόνες)

Ακόμη μια τραγωδία στις ΗΠΑ, με "δράστη" ένα αγοράκι που βρέθηκε να "παίζει' με το γεμάτο όπλο του πατέρα του.

Παιδί τριών ετών σκότωσε τη μητέρα του παίζοντας με πυροβόλο όπλο, ανακοίνωσε η αστυνομία μιας περιοχής στην πολιτεία Ιλινόις.

Ο φρικιαστικός θάνατος της νεαρής, τραγικά συνηθισμένο περιστατικό στις ΗΠΑ, επήλθε το απόγευμα του Σαββάτου στον χώρο στάθμευσης σούπερ μάρκετ στο Ντόλτον, προάστιο στο Σικάγο. Το αγοράκι βρισκόταν σε παιδικό κάθισμα στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου· οι γονείς στις θέσεις του οδηγού και του συνοδηγού.

Χωρίς να έχει εξηγηθεί το πώς ή το γιατί, το παιδί βρέθηκε με το πιστόλι του πατέρα στα χέρια. «Άρχισε να παίζει με αυτό και κάποια στιγμή τράβηξε τη σκανδάλη», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ρόμπερτ Κόλινς, ο επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας.

Η μητέρα, η Ντέτζα Μπένετ, 22 ετών, χτυπήθηκε από σφαίρα στον σβέρκο. Ο θάνατός της διαπιστώθηκε σε νοσοκομείο στο Σικάγο όπου διακομίστηκε εσπευσμένα. Ο πατέρας τέθηκε υπό κράτηση ώσπου να διευκρινιστεί εάν κατείχε το όπλο νόμιμα και αναμένεται να του ασκηθεί ποινική δίωξη, διευκρίνισε ο κ. Κόλινς.

Ο θάνατος της νεαρής προστίθεται στην τρομακτική σειρά παρόμοιων δυστυχημάτων στη χώρα.

«Κάθε χρόνο στις ΗΠΑ εκατοντάδες παιδιά βρίσκουν γεμάτα όπλα που δεν έχουν αποθηκευτεί με ασφαλή τρόπο, σε ντουλάπια, σε κομοδίνα, σε σακίδια πλάτης, σε τσάντες, ή απλά παρατημένα» και πυροβολούν χωρίς να το θέλουν, τόνιζε σε πρόσφατη έκθεσή της η μη κυβερνητική οργάνωση Everytown For Gun Safety.

Η ΜΚΟ, η οποία αγωνίζεται μεταξύ άλλων για να ελέγχονται πιο αυστηρά οι αγορές πυροβόλων όπλων και για να επιβληθεί να αποθηκεύονται σε ασφαλή κιβώτια, εκτιμά ότι τα ατυχήματα που συμβαίνουν όταν όπλα πέφτουν στα χέρια παιδιών που πυροβολούν χωρίς πρόθεση στοιχίζουν τη ζωή κάπου 350 Αμερικανών κάθε χρόνο, κατά μέσον όρο.

Γενικότερα, τα πυροβόλα όπλα προκαλούν κάπου 40.000 θανάτους τον χρόνο στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκτονιών, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Gun Violence Archive.

