“The 2Night Show”: ανδρική υπόθεση η Τρίτη (εικόνες)

Μαζί με δύο ξεχωριστούς καλεσμένους θα μας κρατήσει συντροφιά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Απόψε στις 24:00, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Χάρη Βαρθακούρη. Ο ταλαντούχος τραγουδιστής και συνθέτης μιλάει για την τηλεοπτική του διαδρομή, από τη συμμετοχή του μαζί με την γυναίκα του στο «Globetrotters» που «ξεκλείδωσε» την εικόνα του, το «Big Brother» που τον έριξε στα βαθιά μέχρι το «Σου Κου family» και το «J2US». Έκανε κακό στη σχέση του με την Αντελίνα η τηλεοπτική τους συνεργασία; Θα ήθελε να ασχοληθεί ξανά με την παρουσίαση; Τι άποψη είχε για όλα αυτά ο πατέρας του, Γιάννης Πάριος; Στη συνέχεια εξηγεί τους λόγους που δεν τον βλέπουμε σε μεγάλα σχήματα, μιλάει για τη νέα του δισκογραφική στέγη και τραγουδάει live στο στούντιο το καινούργιο του τραγούδι «Με ποιο δικαίωμα». Τέλος, παίζει με τον Γρηγόρη, μαντεύει… και προσπαθεί μάταια να αποφύγει την «μαμούνα».

Ο Στέφανος Κυριακίδης έρχεται στο «The 2Night Show» και συναντά, για πρώτη φορά, τον Γρηγόρη. Ο ταλαντούχος ηθοποιός που έχει διαγράψει μια λαμπρή καριέρα στο θέατρο, μιλάει για πρόσωπα και συνεργασίες-σταθμούς της πορείας του. Γιατί αρνήθηκε να παίξει στην Επίδαυρο μαζί με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και πώς κατάφερε η ίδια να τον πείσει μέσα σε πέντε λεπτά; Γιατί διαφωνεί με όσους διασκευάζουν αρχαία κείμενα και γιατί θεωρεί πως οι ηθοποιοί πρέπει να διδάσκονται από τους ρόλους τους; Στη συνέχεια, μοιράζεται τη συγκλονιστική εμπειρία που έζησε στο «Κόκκινο Ποτάμι» και περιγράφει το μαρτυρικό τέλος που είχε ο ήρωας που υποδυόταν. Φέτος, πρωταγωνιστεί στη σειρά «Η Γη της Ελιάς» και εξηγεί γιατί ο χαρακτήρας του είναι ιδιαίτερος. Ένας υπέροχος ηθοποιός που αφιέρωσε τη ζωή του στο θέατρο, αλλά δεν διστάζει να παραδεχτεί πως το σημαντικότερο ρόλο στη ζωή του έπαιξε η αγαπημένη του οικογένεια.

«The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Απόψε στις 24:00 και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη.

