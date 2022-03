Πολιτική

Ουκρανία - Έλληνας Πρόξενος στην Μαριούπολη: επιχείρηση απεγκλωβισμού του

Τι αναφέρουν διπλωματικές πηγές για την προσπάθεια απομάκρνυσης του Μανώλη Ανδρουλάκη από την Μαριούπολη.

Ξεκίνησε το απόγευμα της Τρίτης η επιχείρηση απεγκλωβισμού από την εμπόλεμη περιοχή, του Γενικού Προξένου στην Μαριούπολη, Μανώλη Ανδρουλάκη,.

Η επιχειρήση απεγκλωβισμού αφορά και το επιτόπιο προσωπικό της αποστολής του ΟΑΣΕ, μαζί με τα μέλη των οικογενειών τους.

Η επιχείρηση λαμβάνει χώρα σε στενό συντονισμό με τον ΟΑΣΕ, όπως αναφέρουν οι διπλωματικές πηγές, σημειώνοντας πως αναμένεται να κινηθούν με κατεύθυνση τα δυτικά, τονίζοντας πως για λόγους ασφαλείας δεν είναι δυνατόν να παρασχεθούν λεπτομέρειες.

Δένδιας: τιμούν την Ελλάδα οι πρόξενοι και ο πρέσβης Κωστελένος στην Μαριούπολη

Από την Βουλή, ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε πως το κομβόι με τον Έλληνα Πρόξενο κινείται με κατεύθυνση προς την πόλη Ζαπορίζια, σημειώνοντας «Οι σκηνές που μεταδίδει ο τηλεοπτικός φακός από την Ουκρανία είναι τραγικές. Τις βλέπουμε όλοι. Μέσα σε αυτό το πολεμικό πλαίσιο που προεκλήθη από την ρωσική εισβολή βρέθηκαν εγκλωβισμένοι και ομογενείς μας και διπλωμάτες Έλληνες. Θα ήθελα λοιπόν πριν αρχίσει η συζήτηση να σας ενημερώσω ότι τη στιγμή αυτή εξελίσσεται η προσπάθεια εκκένωσης και του Έλληνα Γενικού Προξένου από τη Μαριούπολη μαζί με το προσωπικό του ΟΑΣΕ. Εάν οι πληροφορίες είναι ακριβείς βρίσκονται ήδη στην κατεύθυνση προς την Ζαπορίζια. Έχω την ελπίδα ότι θα μπορέσει να επιστρέψει ασφαλής στην πατρίδα μας».

«Ούτως ή άλλως θα ήθελα πέρα από τις ευχές όλων μας που τον συνοδεύουν να πω ξεκάθαρα ότι η παρουσία του τις ημέρες αυτές στην Μαριούπολη στην προσπάθεια να προστατεύσει και να βοηθήσει τους ομογενείς μας όπως και η παρουσία του Πρέσβη Φραγκίσκου Κωστελλένου στην Μαριούπολη και του Δημήτρη Δόχτση Γενικού Προξένου μας στην Οδησσό, τιμούν την πατρίδα μας, τους απευθύνω και πάλι τα θερμότερα συγχαρητήριά μου και τις ευχαριστίες όλων μας», υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών.

«Ο Γενικός Πρόξενος στην Μαριούπολη τιμά την πατρίδα, τιμά τους Έλληνες. Η πόλη ειναι σε πολιορκία, η πόλη βάλλεται. Πρέπει να καταδικάσουμε την συμπεριφορά έναντι των αμάχων», είπε στον ΑΝΤ1 ο Ανδρέας Κατσανιώτης, Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τον απόδημο Ελληνισμό, ο οποίος αναφέρθηκε με δραματικούς τόνους στην κατάσταση που βιώνουν όσοι έχουν εγκλωβιστεί στην Μαριούπολη, ανάμεσα στους οποίους ειίναι Έλληνες πολίτες και δεκάδες χιλιάδες ομογενείς.

