Πόλεμος στην Ουκρανία: Νεκρή Ουκρανή δημοσιογράφος

Μία ακόμα δημοσιογράφος έγινε γνωστό ότι έπεσε νεκρή στο Κίεβο, όσο μαίνεται ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η 24χρονη ουκρανή Ολεξάντρα Κουβσνινόβα, γνωστή ως Σάσα, συνεργαζόταν στην πρωτεύουσα με το συνεργείο του Fox News και η είδηση του θανάτου της έρχεται μετά την ανακοίνωση του θανάτου και του εικονολήπτη του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου, Πιερ Ζακρέφσκι. Την τραγική είδηση έκανε γνωστή μέσω ανάρτησης στο Twitter παραγωγός του τηλεοπτικού δικτύου, η οποία περιέγραψε την εκλιπούσα ως «αστεία και ευγενική».

In yesterday's attack near Kyiv, we have lost a beautiful brave woman - Oleksandra Kuvshinova - Sasha. She loved music and she was funny and kind. she was 24 years old. She worked with our team for the past month and did a brilliant job.

May her memory be a blessing pic.twitter.com/QGzqV3Fy5D