Champions League: Ατλέτικο Μαδρίτης και Μπενφίκα στους “8”

Βραδιά των φιλοξενουμένων που «άλωσαν» Μάντσεστερ και Άμστερνταμ για να πάρουν το εισιτήριο για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Η Μπενφίκα έκανε το "μπαμ" στην "Γιόχαν Κρόιφ Αρένα", ενώ και η Ατλέτικο Μαδρίτης πήρε τεράστια πρόκριση στο "Ολντ Τράφορντ" επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. "Αετοί της Λισαβόνας" και "ροχιμπλάνκος" με το ίδιο σκορ (1-0) θα βρίσκονται στην κλήρωση των προημιτελικών του Champions League (Παρασκευή 18/03), αφήνοντας εκτός τον Άγιαξ και τους "κόκκινους διαβόλους", ομάδες που στις πρώτες αναμετρήσεις είχαν φύγει αήττητες από το "Ντα Λουζ" (2-2) και "Μετροπολιτάνο" (1-1) αντίστοιχα.

Το πρώτο γκολ του Ρενάν Λόντι στην 25η του συμμετοχή στο Champions League και πρώτο της ισπανικής ομάδας στα 7 από τα 8 εκτός έδρας ματς σε όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις αποδείχθηκε αρκετό για την Ατλέτικο Μαδρίτης να φύγει νικήτρια με 1-0 από το "Θέατρο των Ονείρων" και να προκριθεί πανηγυρικά στους προημιτελικούς της διοργάνωσης.

Η πρώτη ήττα των "μπέμπηδων" μετά από έξι ματς στο Champions League αποδείχθηκε οδυνηρή για το συγκρότημα του Ραλφ Ράνγκνικ. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μετά το χατ τρικ που πέτυχε επί της Τότεναμ, δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα απέναντι στην ομάδα που έχει σκοράρει απέναντί της 25 φορές σε 37 αναμετρήσεις (με την αποψινή).

Με κορυφαίο στο πρώτο μέρος τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο, ο οποίος έκανε τρεις σπουδαίες επεμβάσεις, η Μπενφίκα βρήκε το γκολ που έψαχνε στο Άμστερνταμ με τον Νούνιες στο 77΄ και πήρε το "εισιτήριο" για τους προημιτελικούς εις βάρος του Άγιαξ, που ήταν το φαβορί.

Ο "Αίαντας" δεν βρίσκεται σε καθόλου καλό φεγγάρι κι αυτό φάνηκε και σήμερα στην έδρα του, όπου είχε μεν την εδαφική υπεροχή και τις ευκαιρίες στο πρώτο 45λεπτο, αλλά δεν ήταν καθόλου αποτελεσματικός στην τελική προσπάθεια.

