Ουκρανία - Πρόξενος στην Μαριούπολη: συγκινεί ο πατέρας του στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Τι λέει ο πατέρας του Μανώλη Ανδρουλάκη για την προσπάθεια απεγκλωβισμού του διπλωμάτη μας, που τίμησε την Ελλάδα με την στάση του και στήριξε δεκάδες χιλιάδες ομογενείς μας.

Για την επιχείρηση απεγκλωβισμού του Έλληνα Προξένου στην Μαριούπολη, Μανώλη Ανδρουλάκη, μαζί με την αποστολή του ΟΑΣΕ, μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο πατέρας του.

Όπως είπε ο κ. Γιώργος Ανδρουλάκης, η αποστολή μετακινείται με τρία μεγάλα λεωφορεία και κάποια συνοδευτικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα.

Μετέφερε πως όπως του είπε και ο γιός του, συνολικά στο κομβόι βρίσκονται περίπου 80 άτομα, κυρίως Ουκρανοί υπάλληλοι του ΟΑΣΕ και μέλη των οικογενειών τους

Ο πατέρας του Έλληνα πρόξενου στην Μαριούπολη είπε πως στο τηλέφωνο, στην συνομιλία που είχαν αργά την Τρίτη, ο Μανώλης Ανδρουλάκης ακουγόταν ευδιάθετος και χαρούμενος που κατάφερε να απεγκλωβιστεί από την Μαριούπολη, μετά από πολλές ημέρες διαβίωσης υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, ακόμη και με έλλειψη επικοινωνίας, όπως είπε ο κ. Γιώργος Ανδρουλάκης, αφού δεν υπήρχε ούτε τηλεφωνική επαφή μαζί του στο μεγαλύτερο διάστημα του 24ώρου.

Ο πατέρας του πρόξενου, ο οποίος συνεχίζει το ταξίδι του προς τα δυτικά της Ουκρανίας, με στόχο να περάσει τα σύνορα το δυνατόν συντομότερα, μίλησε συγκινημένος και για τον διάλογο σχετικά με την Μαριούπολη, που είχε με τον διπλωμάτη μας, την στάση του οποίου εξήραν χθες οι Νίκος Δένδιας και Ανδρέας Κατσανιώτης.

«Όταν τον ρώτησα “γιατί δεν έφυγες με τους δημοσιογράφους;”, (ενν. πριν από αρκετές ημέρες, με την πρώτη επιχείρηση εκκένωσης από την Μαριούπολη), μου απάντησε “Ρε πατέρα, και ποιος θα μείνει εδώ πέρα; Είναι τόσοι Έλληνες εδώ…” και με συγκίνησε», είπε ο κ. Γιώργος Ανδρουλάκης.





