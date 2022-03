Πολιτική

Ουκρανία: Το κομβόι με τους Έλληνες πέρασε στην Μολδαβία

Τι αναφέρει το ΥΠΕΞ για την επιτυχή ολοκλήρωση της επιχείρησης

Αίσιο τέλος είχε η τριήμερη περιπέτεια του κομβόι που ξεκίνησε την Τετάρτη από την Μαριούπολη με στόχο δεκάδες Έλληνες πολίτες και ομογενείς να απομακρυνθούν από την εμπόλεμη ζώνη και να περάσουν τα σύνορα της Ουκρανίας προς την Ευρώπη.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, «Η αυτοκινητοπομπή υπό τον συντονισμό του Πρέσβη Φραγκίσκου Κωστελλένου, η οποία ξεκίνησε πριν από τρεις μέρες στην Μαριούπολη, υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, πέρασε επιτυχώς τα σύνορα Ουκρανίας-Μολδαβίας. Η αυτοκινητοπομπή αποτελείτο αρχικά από 21 αυτοκίνητα και 82 άτομα. Στη συνέχεια προστέθηκαν και άλλα αυτοκίνητα. Στην Μολδαβική πλευρά των συνόρων βρίσκεται κλιμάκιο της Πρεσβείας Βουκουρεστίου, υπό την Πρέσβη Σοφία Γραμματά.

Ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, εκ μέρους της κυβέρνησης, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του σε όσους συνείσφεραν στην επιτυχή έκβαση της επιχείρησης τόσο επί του εδάφους, όσο και στην Αθήνα, υπό τον συντονισμό του Γενικού Γραμματέα Θεμιστοκλή Δεμίρη. Επισημαίνεται ότι, μέχρι νεωτέρας, οι Γενικοί Πρόξενοι στην Μαριούπολη Μανώλης Ανδρουλάκης και στην Οδησσό Δημήτρης Δόχτσης συνεχίζουν να επιτελούν το έργο τους υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες».

Ο απεσταλμένος του ΑΝΤ1, Χρήστος Μαζανίτης, περιέγραψε πριν από λίγα λεπτά σε ζωντανή σύνδεση την εξέλιξη της επιχείρησης "Νόστος 3" περιγράφοντας τη διαδρομή που έχουν μέχρι στιγμής διανύσει"βρισκόμαστε στα σύνορα με τη Μολδαβία, είναι θέμα λίγων λεπτών να περάσουμε τον έλεγχο των ουκρανικών αρχών και έπειτα τον έλεγχο για την Μολδαβία, μέχρι να φτάσουμε στο Βουκουρέστι".

Όπως είπε "χρειαζόμαστε ακόμη 12 ώρες για το Βουκουρέστι, ξυπνήσαμε το πρωί και περιμέναμε μιάμιση ώρα για να φουλάρουμε τα αυτοκίνητα και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το ταξίδι μας".

Ενώ αναφερόμενος στις ενέργειες του ΥΠΕΞ "μίσθωσε λεωφορεία για τη μεταφορά του κόσμου, μιας και πολλοί ήταν αυτοί που άφησαν τα αυτοκίνητά τους από την πλευρά της Ουκρανίας".

