“Το Πρωινό” - Φιλιππίδης: η επιδείνωση της υγείας του και ο γυναικολόγος... “κλειδί” (βίντεο)

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες του Γιώργου Λιάγκα για την κατάσταση του ηθοποιού, λίγες ώρες πριν απο την έναρξη της δίκης, στην οποία αναμένεται να καταθέσει και ένας γυναικολόγος.

«Ο Πέτρος Φιλιππίδης έχει πρόβλημα με την καρδιά του, για το οποίο είχε νοσηλευθεί και πριν από την σύλληψη του. Είναι ένα κληρονομικό πρόβλημα υγείας, για το οποίο λαμβάνει και φαρμακευτική αγωγή. Έχει κλονιστεί η υγεία του και επιδεινώνεται η κατάσταση του τις τελευταίες ημέρες, λόγω της και της ψυχολογικής πίεσης ενόψει της έναρξης της δίκης την Παρασκευή», είπε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 ο Γιώργος Λιάγκας κάνοντας λόγο για σημαντική επιδείνωση της υγείας του καλλιτέχνη, ο οποίος στις 18 Μαρτίου θα καθίσει στο εδώλιο του κατηγορούμενου, για βιασμούς και απόπειρες βιασμού.

Όπως προσέθεσε ο Γιώργος Λιάγκας, πρόθεση του συνηγόρου του Πέτρου Φιλιππίδη, του Μιχάλη Δημητρακόπουλου, είναι η δίκη να γίνει με ακροατήριο και όχι κεκλεισμένων των θυρών, όπως αναφέρεται σε διάφορα δημοσιεύματα, ενώ δεν υπάρχει ενημέρωση για το κατά πόσον μπορεί η πλευρά του καλλιτέχνη να ζητήσει αναβολή της δίκης, επικαλούμενη προβλήματα υγείας.

Ο δημοσιογράφος Τάσος Τεργιάκης μετέφερε πως στην δίκη πρόκειται να καταθέσει, μεταξύ άλλων, μια γυναίκα υπέρ του Πέτρου Φιλιππίδη, η οποία αναμένεται να υποστηρίξει πως «ο Πέτρος Φιλιππίδης ήταν γενναιόδωρος άντρας, γοητευτικός. Όλες οι γυναίκες που τον γνώριζαν, τον ερωτευόντουσαν. Ήμουν πολλά χρόνια στο πλευρό του, δεν είχα καταλάβει ότι διάφορες κυρίες είχαν ενοχληθεί από την συμπεριφορά του. Εγώ πήγαινα συχνά και στο σπίτι του, ποτέ δεν μου έκανε άσεμνες προτάσεις».

Ο Τάσος Τεργιάκης είπε ακόμη πως στην δίκη θα καταθέσει σε βάρος του Πέτρου Φιλιππίδη και μια γυναίκα, η οποία θα αναφερθεί σε περιστατικά που βίωσε η ίδια, αλλά και πως προτίθεται να καταθέσει στην δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη και ένας γυναικολόγος-μαιευτήρας, επιβεβαιώνοντας, όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος της εκπομπής «Το Πρωινό», επιβεβαιώνοντας μαρτυρίες σχετικά με σοβαρά περιστατικά που χειρίστηκε ο ίδιος, σε σχέση με γυναίκες και την συμπεριφορά προς αυτές του Πέτρου Φιλιππίδη.

