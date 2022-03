Κοινωνία

Θεσσαλονίκη - Σεξουαλική κακοποίηση: Βίαζε τις ανήλικες φίλες των παιδιών του

Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για τον πατέρα που βίαζε τέσσερα ανήλικα κορίτσια που ήταν φίλες των παιδιών του!

Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε να δικαστεί ένας πατέρας ο οποίος φέρεται πως κακοποιούσε σεξουαλικά τέσσερα ανήλικα κορίτσια που ήταν φίλες των παιδιών του!

Κατηγορείται για βιασμό, τετελεσμένο και σε απόπειρα, για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο που δεν συμπλήρωσε τα 12 έτη και για κατάχρηση ανηλίκων, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση.

Η ποινική δίωξη κινήθηκε με την έγκληση που υπέβαλε μητέρα ανήλικης στην αστυνομία, τον Σεπτέμβριο του 2020. Όταν ολοκληρώθηκε η προκαταρκτική έρευνα, ασκήθηκε ποινική δίωξη ενώ ο κατηγορούμενος, μετά την απολογία του, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Από τον Οκτώβριο του 2021 κρατείται στις φυλακές Γρεβενών.

Ο συγκεκριμένος άνδρας διέμενε με την οικογένεια του σε προάστιο της Θεσσαλονίκης. Οι τέσσερις ανήλικες επισκέπτονταν το σπίτι του κατηγορούμενου, από το 2015 έως το 2019, καθώς ήταν φίλες των παιδιών του. Τα τρία κορίτσια (γεννημένα το 2010 και το 2009) διατηρούσαν φιλική σχέση με την ανήλικη κόρη του ενώ το τέταρτο κορίτσι (γεννημένο το 2006) ήταν φίλη του ενός γιού του και συμμαθήτρια του άλλου γιού του.

Τα κορίτσια πήγαιναν στο σπίτι για να κάνουν παρέα με τους συνομήλικους φίλους, εν γνώσει των γονιών τους που πίστευαν ότι ήταν ασφαλή και δεν κινδύνευαν, αλλά ο κατηγορούμενος φέρεται πως τα κακοποιούσε σεξουαλικά. Οι πράξεις φέρονται πως τελέστηκαν κατ’ εξακολούθηση στις ανήλικες, το επίδικο χρονικό διάστημα, ακόμη κι όταν τα δικά του παιδιά βρίσκονταν στο σπίτι ή απουσίαζαν προσωρινά.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2020, η μια από τις παθούσες βρήκε τη δύναμη και εξιστόρησε κάποιες από τις πράξεις στη μητέρα της, καθώς ο κατηγορούμενος κάθε φορά της έλεγε να μην πει τίποτα και σε κανέναν, διότι θα την περίμενε μια μεγάλη τιμωρία. Το κορίτσι ήταν ηλικίας από 6 έως 9 χρονών όταν βίωσε αυτό το μαρτύριο.

Παρίστανε την κόρη του

Στο παραπεμπτικό βούλευμα αναγράφονται τα εξής: Ο κατηγορούμενος επικοινωνούσε μαζί της μέσω μηνυμάτων από την τηλεφωνική σύνδεση που χρησιμοποιούσε η κόρη του και την προσκαλούσε στο σπίτι του. Η παθούσα θεωρούσε ότι επικοινωνούσε με τη φίλη της και γι’ αυτό μετέβαινε στο σπίτι του κατηγορούμενου αλλά διαπίστωνε ότι η κόρη του απουσίαζε στο φροντιστήριο κ.α. Κλείδωνε τις πόρτες, την έσπρωχνε στον καναπέ, την αγκάλιαζε και προσπαθούσε να την θωπεύσει, λέγοντας της ότι την αγαπά, ότι είναι όμορφη και καλύτερη από τις άλλες.

Ανάλογη σεξουαλική κακοποίηση βίωσε και η δεύτερη ανήλικη, σε ηλικία από 8 έως 10 χρονών, από το 2017 έως το 2019. «Μια φορά, όταν η ανήλικη κόρη του κατευθύνθηκε στην τουαλέτα του σπιτιού και παρόλο που η ανήλικη την ακολούθησε διότι φοβόταν ότι θα επαναλάμβανε τις παραπάνω πράξεις με τη χρήση σωματικής βίας τη φίλησε και την εξανάγκασε σε ανοχή γενετήσιων πράξεων ενώ σταμάτησε μόνο όταν η κόρη του επρόκειτο να εξέλθει από τον χώρο της τουαλέτας» αναφέρεται στο σχετικό βούλευμα. Όπως επίσης και ότι το κορίτσι λόγω του άγχους και της ντροπής που ένιωθε δεν βρήκε το θάρρος να τις αναφέρει ενώ όταν πήγαινε στο σπίτι προσπαθούσε να μένει στον αύλειο χώρο και να μην εισέρχεται μέσα για να μην βρίσκεται ο κατηγορούμενος μόνος μαζί της.

Από το 2015 έως το 2019, έκανε τα ίδια και στην τρίτη ανήλικη, όταν το κοριτσάκι ήταν ηλικίας 5 με 9 χρονών, εκμεταλλευόμενος το χρόνο που η ανήλικη κόρη του πήγαινε στην τουαλέτα σε άλλος όροφο της οικίας του και σταματούσε μόνο όταν επέστρεφε . Η μικρή το ανέφερε στη μητέρα της και όταν ο πατέρας της ζήτησε εξηγήσεις από τον κατηγορούμενο αυτός μίλησε για παρεξήγηση. Ήταν φίλη με τον έναν γιο και συμμαθήτρια με τον άλλο γιο ο οποίος, ενώ βρισκόταν στο σπίτι, δεν αντιλήφθηκε τίποτα γιατί έπαιζε ηλεκτρονικά παιχνίδια σε οθόνη μηχανήματος.

Σύμφωνα με τις διωκτικές αρχές, στα μέσα του 2018, σεξουαλική κακοποίηση υπέστη από τον κατηγορούμενο και η τέταρτη ανήλικη, ηλικίας 12 χρονών (τότε), που ήταν φίλη του ενός γιου του και συμμαθήτρια του άλλου γιού του.

«Ποτέ δεν βρεθήκαμε μόνοι»

Κατά την απολογία του, στο στάδιο της κύριας ανάκρισης, ο συγκεκριμένος άνδρας αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Ισχυρίστηκε ότι ουδέποτε βρέθηκε μόνος του με κάποια από τις ανήλικες παθούσες οι οποίες όταν επισκέπτονταν την οικία του βρίσκονταν με τα ανήλικα παιδιά του στον αύλειο χώρο ή στο χώρο του υπογείου. Είπε ότι όσα κατήγγειλε η πρώτη ανήλικη είναι προϊόντα φαντασίας της και αισθήματος ζήλιας που βίωνε βλέποντας τη σχέση που ο ίδιος είχε με την ανήλικη κόρη του. Για την άλλη επισήμανε ότι όταν ανέφερε τα περιστατικά στους γονείς της, αυτοί δεν προσέφυγαν στις αρμόδιες αρχές ούτε απαγόρευσαν τις επισκέψεις της κόρης τους στην οικία του. Με το λεγόμενα του διέψευσε και τις άλλες δύο ανήλικες.

Οι δικαστικές αρχές όμως έκριναν ότι οι ισχυρισμοί του κατηγορούμενου δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Από την προκαταρκτική ψυχολογική πραγματογνωμοσύνη, που έγινε στις τέσσερις ανήλικες σχετικά με τι αναφορές για τις σε βάρος τους πράξεις, προέκυψε ότι όσα αποκάλυψαν δεν αποτελούν αποκυήματα φαντασίας και δεν οφείλονται σε επιδίωξη κάποιου οφέλους ή σε άλλους λόγους.

