Δολοφονία Άλκη: Τι κατέθεσαν οι ύποπτοι για το πανό στην Τούμπα

Τι κατέθεσαν οι πέντε νεαροί για το πανό "Αδέλφια Κρατάτε Γερά" στο γήπεδο της Τούμπας.

Εξηγήσεις για το πανό στο γήπεδο της Τούμπας, στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Μίντιλαντ, το οποίο προκάλεσε εισαγγελική παρέμβαση, καθώς το περιεχόμενό του («Αδέρφια Κρατάτε Γερά») φέρεται να συνδεόταν με τους δώδεκα υπόδικους για τη δολοφονία του 19χρονου 'Αλκη, έδωσαν πέντε νεαροί στην Υποδιεύθυνση Αθλητικής Βίας Θεσσαλονίκης της ΕΛ.ΑΣ.

Είχαν ταυτοποιηθεί από την αστυνομική έρευνα, μέσω του υλικού από τις κάμερες ασφαλείας του γηπέδου, για την ανάρτηση του και ακολούθως κλήθηκαν στο πλαίσιο της εισαγγελικής παραγγελίας να καταθέσουν με την ιδιότητα του ύποπτου τέλεσης αξιόποινης πράξης.

Οι ίδιοι φαίνεται να απολογήθηκαν πως το συγκεκριμένο πανό δεν είχε ως αποδέκτες τους κατηγορούμενους για τη δολοφονία του φοιτητή, αρνούμενοι ότι τέλεσαν το αδίκημα της παρότρυνσης σε πράξεις βίας (με τον Αθλητικό Νόμο), το οποίο ερευνάται από την Εισαγγελική Αρχή.

Μετά της εξηγήσεις που έδωσαν στην αστυνομία, η δικογραφία διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφανθεί για την ποινική τους μεταχείριση και για την παραπομπή τους σε δίκη.

