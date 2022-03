Κόσμος

Ουκρανία: απελευθερώθηκε ο δήμαρχος Μελιτόπολης

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του ουκρανός αξιωματούχος.

Πηγή εικόνας: Twitter / olexander scherba

Τέλος στο θρίλερ με την ομηρεία του δήμαρχου Μελιτόπολης φαίνεται ότι έθεσαν οι Ουκρανικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Ουκρανοί κατάφεραν να απελευθερώσουν τον δήμαρχο Μελιτόπολης, Ivan Fyodorov που απήχθη από τους Ρώσους, αναφέρει αξιωματούχος της Ουκρανικής Κυβέρνησης.

Ukraine conducted a “special operation” and rescued #Melitopol mayor Ivan Fedorov from captivity in the occupied #Luhansk! Melitopol is Ukraine! Thank you all who supported the #FreeIvanFedorov hashtag! #StandWithUkraine pic.twitter.com/UQHpZPngNT — olexander scherba???? (@olex_scherba) March 16, 2022

"Καλά νέα από τη Ζαπορίζια, μία ειδική επιχείρηση που στόχο είχε την απελευθέρωση του δημάρχου Μελιτόπολης, στέφθηκε με επιτυχία" ανέφερε ο Kyrylo Tymoshenko, επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Όπως τόνισε ο δήμαρχος είναι ασφαλής και επισήμανε πως η Ουκρανική κυβέρνηση δεν εγκαταλείπει τους ανθρώπους της.

