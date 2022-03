Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία - Ζελένσκι: Σάλος με fake βίντεο που τον δείχνει να παραδίνεται

Το viral βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου και δείχνει τον Ουκρανό πρόεδρο να παραδίνεται στον Πούτιν.

Ένα βίντεο έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες και έχει προκαλέσει σάλο.

Στο βίντεο αυτό, φαίνεται να κάνει διάγγελμα ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όμως αντί για τα γνωστά δυναμικά του μηνύματα φαίνεται να... παραδίνεται στον Βλαντιμίρ Πούτιν, που για 21 ημέρες, πραγματοποιεί εισβολή στην Ουκρανία.

Στο εν λόγω βίντεο, υπάρχει ένα είδος «φωτομοντάζ» που είναι αρκετά αληθοφανές, και έχει χρησιμοποιηθεί σε άλλες περιπτώσεις σε ροζ βίντεο που υποτίθεται ότι πρωταγωνιστούσαν διάσημοι.

Οι χρήστες των social media, κατάλαβαν την... απάτη εστιάζοντας στο χρώμα του δέρματος του Ζελένσκι στο λαιμό και το πρόσωπο.

