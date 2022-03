Ουκρανία - Κίεβο: φονική κατάρριψη ρωσικού πυραύλου (εικόνες)

Ολέθρια αποτελέσματα είχε η πτώση σε πολυκατοικία του Κιέβου, των συντριμμιών ενός ρωσικού πυραύλου που εξουδετερώθηκε από την ουκρανική αεράμυνα.

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν όταν συντρίμμια πυραύλου που καταρρίφθηκε από την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα έπεσαν σε πολυκατοικία στο Κίεβο, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.

A man was killed in #Kyiv as a result of a downed rocket.



Another three were injured and 30 were evacuated. The cause was a fire and partial collapse of the structures of the upper floors of an apartment building. This is reported by the Ministry of Emergency Situations. pic.twitter.com/khHKYssJVJ