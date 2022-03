Πολιτική

Ακάρ για Αιγαίο: Συνεκμετάλλευση όλου του πλούτου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Τούρκος Υπ. Άμυνας, σε δηλώσεις που έκανε μετά από την έκτακτη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ.







Την από κοινού τουριστική και πλουτοπαραγωγική εκμετάλλευση του Αιγαίου προτείνει ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, σε δηλώσεις του προς δημοσιογράφους μετά την έκτακτη σύνοδο των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ.

Ερωτηθείς για το πώς είναι η κατάσταση τελευταία στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, ο Χουλουσί Ακάρ απάντησε: «Με την Ελλάδα διεξήχθησαν θετικές και εποικοδομητικές συνομιλίες για θέματα της επικαιρότητας. Βάλαμε στο τραπέζι τα θέματά μας με ειλικρίνεια, ανοιχτά, έντιμα και με διαφάνεια».

Υπενθυμίζοντας ότι η πρώτη και η τρίτη από τις συναντήσεις για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης μεταξύ των υπουργείων Άμυνας των δύο χωρών έγιναν στην Αθήνα, η δεύτερη στην Τουρκία, ο Ακάρ σημείωσε ότι είναι η σειρά της Τουρκίας τώρα για την τέταρτη συνάντηση.

Για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Χουλουσί Ακάρ υπενθύμισε ότι η Τουρκία έχει καλές σχέσεις τόσο με τη Ρωσία όσο και με την Ουκρανία.

Ανέφερε ότι η Τουρκία υποστηρίζει την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Ουκρανίας, προσθέτοντας ότι θα πρέπει να κηρυχθεί επειγόντως κατάπαυση του πυρός.

Ο Τούρκος Υπουργός είπε ότι μία από τις πιο σημαντικές εργασίες για την αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή είναι η εφαρμογή της Σύμβαση του Μοντρέ.

"Μιλώντας και διαπραγματευόμενοι με όλα τα μέρη για αυτό το θέμα, θέλουμε η Σύμβαση του Μοντρέ να εφαρμοστεί με πολύ σοβαρό, ειλικρινή, ανοιχτό και διαφανή τρόπο, όπως έχει γίνει μέχρι τώρα. Μέχρι στιγμής τα μέρη έχουν συμμορφωθεί. Πάντα λέμε ότι η Σύμβαση του Μοντρέ είναι επωφελής για όλα τα μέρη. Η παραβίαση του καθεστώτος του Μοντρέ δεν ωφελεί κανέναν. Έχουμε επανειλημμένα δηλώσει ότι η παρακολούθηση και η συμμόρφωση με αυτήν τη συμφωνία από τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι ένα σημαντικό βήμα στον δρόμο προς την ειρήνη και τη σταθερότητα. Συνεχίζουμε”, ανέφερε

Ειδήσεις σήμερα:



Νέα Υόρκη: Άγρια δολοφονία ομογενούς από την Τήλο

Μέτρα στήριξης - Καύσιμα: η επιδότηση για κάθε δικαιούχο

Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα - Λέων: όσοι μιλούν, “βοηθούν” τον δράστη… εάν υπάρχει (βίντεο)