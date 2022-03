Πολιτική

Τσίπρας για ακρίβεια: ψευτοεπιδοτήσεις από μια ανίκανη Κυβέρνηση

Δριμεία επίθεση στο Μαξίμου εξαπέλυσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, από την Καλαμαριά, ανήμερα της ονομαστικής εορτής του. Τι του απαντά ο Κυβ. Εκπρόσωπος.

«Η χώρα αξίζει μία κυβέρνηση ευθύνης και όχι μία κυβέρνηση της δικαιολογίας», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ -Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης Τσίπρας, κατά την περιοδεία του στην κεντρική αγορά της Καλαμαριάς, σημειώνοντας ακόμη ότι «στην Ελλάδα έχουμε σήμερα μία βαθιά κοινωνική κρίση και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο κ. Μητσοτάκης είναι ανίκανοι να την αντιμετωπίσουν».

Αναφερόμενος στα μέτρα στήριξης που εξήγγειλε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας είπε ότι αυτά δεν πρόκειται να τα αισθανθούν καν οι Έλληνες πολίτες και σημείωσε πως ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αγωνίζεται όχι για να πείσει τον πρωθυπουργό να υιοθετήσει τις προτάσεις του, αλλά για να τον πείσει να προσφύγει στη λαϊκή ετυμηγορία.

Κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι είπε ψέματα πώς τα προβλήματα εκδηλώθηκαν τις τελευταίες μέρες, αναφέροντας πως «Είπε ψέματα ο πρωθυπουργός ότι η κρίση αυτή ήρθε τις τελευταίες 15-20 μέρες που είναι ο πόλεμος. Η κρίση αυτή η σοβεί εδώ και μήνες, δεν την προέβλεψε, δεν κινήθηκε για να την αντιμετωπίσει, αντιθέτως με τις επιλογές του έχει γίνει πολλαπλασιαστής αυτής της κρίσης. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε την αισχροκέρδεια, τα ουρανοκατέβατα κέρδη των παραγωγών ενέργειας να παραμένουν άθικτα. Και στην ουσία δίνονται ψευτοεπιδοτήσεις ενώ ο μηχανισμός της αισχροκέρδειας παραμένει αλώβητος».

Ο κ. Τσίπρας επέμεινε στην πρόταση για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα.

Κατά την άφιξή του στην κεντρική αγορά της Καλαμαριάς τον υποδέχτηκαν βουλευτές και στελέχη του κόμματος του καθώς και κάτοικοι της περιοχής, που του ευχήθηκαν και «χρόνια πολλά» για την ονομαστική του εορτή.

Όλη η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα

«Η ελληνική κοινωνία βιώνει μια βαθιά κρίση. Η εκτίναξη των τιμών στην ενέργεια έχει πυροδοτήσει αλυσιδωτές αυξήσεις σε όλα τα είδη βασικής κατανάλωσης. Την ίδια στιγμή, το εισόδημα παραμένει σταθερό και μειούμενο. Αυτές είναι συνθήκες κοινωνικής κρίσης. Δυστυχώς, η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι ικανοί να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτό το εν εξελίξει επικίνδυνο φαινόμενο. Χθες ο κ. Μητσοτάκης έκανε ένα διάγγελμα προς τον ελληνικό λαό για να μιλήσει για μέτρα στήριξης. Είναι μέτρα όμως που δεν πρόκειται να αισθανθεί καν ο πολίτης, ο καταναλωτής. Είπε ότι θέλει να είναι χρήσιμος και όχι αρεστός. Η αλήθεια είναι ότι εκεί που θέλει να είναι αρεστός, είναι. Σε φοροαπαλλαγές στο μεγάλο πλούτο, σε εκατομμύρια σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, σε δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεις και κλειστούς διαγωνισμούς. Εκεί αν θέλει να είναι αρεστός, είναι αρεστός.

Όταν πρόκειται όμως να στηρίξει τον καταναλωτή, τον πολίτη, το νοικοκυριό, τον εργαζόμενο, τον μισθό του εργαζόμενου που παραμένει σταθερός εδώ και χρόνια, τότε δεν ξέρει να είναι αρεστός. Τότε θυμάται τη δημοσιονομική υπευθυνότητα. Και είπε και ψέματα, ότι δήθεν αυτή η κρίση ήρθε τις τελευταίες 15 μέρες που είναι ο πόλεμος. Η κρίση αυτή σοβεί εδώ και μήνες, δεν την προέβλεψε, δεν κινήθηκε για την αντιμετωπίσει. Αντιθέτως με τις επιλογές του έχει γίνει πολλαπλασιαστής αυτής της κρίσης. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε την αισχροκέρδεια, τα ουρανοκατέβατα κέρδη των παραγωγών ενέργειας να παραμένουν άθικτα. Και στην ουσία, δίνονται ψευτοεπιδοτήσεις, ενώ ο μηχανισμός της αισχροκέρδειας παραμένει αλώβητος. Αντί λοιπόν να μειώσει τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα, που θα έδινε δυνατότητα 25 ευρώ στο γέμισμα του ρεζερβουάρ σε κάθε καταναλωτή, δίνει 0,20 λεπτά στο λίτρο.

Αντί να μειώσει τον ΦΠΑ στα είδη βασικής κατανάλωσης και στα καύσιμα - διότι εδώ έχουμε το εξής παράδοξο φαινόμενο, με την αύξηση των τιμών με το ΦΠΑ στο 24% το κράτος να έχει περισσότερα έσοδα λεηλατώντας το πορτοφόλι των πολιτών. Αντί λοιπόν να μειώσει τον ΕΦΚ δίνει αντίδωρο 0,2 λεπτά. Αντί να μειώσει το ΦΠΑ, δίνει επιδόματα τα οποία δεν συγκρίνονται καν με αυτά που δίναμε εμείς σε περίοδο που δεν υπήρχε ακρίβεια και ήμασταν στα μνημόνια και παρόλα αυτά τα χαρακτήριζε ψίχουλα. Η αύξηση λοιπόν του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ , η μείωση του ΕΦΚ, η μείωση του ΦΠΑ και το πλαφόν στην ηλεκτροπαραγωγή, στο φυσικό αέριο. Το πλαφόν στις τιμές και στην χοντρική και στον καταναλωτή είναι μέτρα που μπορούν να δώσουν μια διέξοδο για να αντιμετωπίσουμε την κρίση.

Η κυβέρνηση είναι προφανές ότι τα μέτρα αυτά δεν τα επιλέγει. Εμείς όμως θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, όχι για να πείσουμε τον κύριο Μητσοτάκη να τα υιοθετήσει. Αλλά για να τον πείσουμε να προσφύγει στην λαϊκή ετυμηγορία. Και να βάλουμε τις δυνάμεις μας, με μια νέα προοδευτική κοινωνική και πολιτική πλειοψηφία, να στηρίξουμε τον ελληνικό λαό, να στηρίξουμε τα νοικοκυριά, να στηρίξουμε τους εργαζόμενους. Η χώρα αξίζει μια κυβέρνηση ευθύνης και όχι μια κυβέρνηση της δικαιολογίας».

Απάντηση του Μαξίμου στον Τσίπρα

Σε απάντηση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Γιάννη Οικονόμου, αναφέρονται τα εξής:

«Ο κ. Τσίπρας είναι ο μόνος πολιτικός στην Ευρώπη που στο δημόσιο λόγο και για χάρη των μικροπολιτικών του σκοπιμοτήτων, αρνείται το αυτονόητο: ότι οι επάλληλες κρίσεις στην ενέργεια και τα καταναλωτικά αγαθά είναι παγκόσμιες και εισαγόμενες στην Ελλάδα, επιδεινούμενες έντονα από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτό που αντιλαμβάνονται όλοι οι πολίτες αρνείται να το παραδεχθεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζοντας ότι έτσι θα κάνει εύκολη αντιπολίτευση.

Ο Πρωθυπουργός αγωνίζεται να δοθούν δομικές απαντήσεις στις κρίσεις τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Επειδή είμαστε κυβέρνηση ευθύνης, προείδαμε την κρίση εγκαίρως και έχουμε θέσει σε εφαρμογή συνεκτικό σχέδιο στήριξης της κοινωνίας και των επιχειρήσεων από το περασμένο φθινόπωρο. Ταυτόχρονα όλο αυτό το διάστημα όχι μόνο δεν προσθέσαμε κανένα νέο φόρο αλλά συνεχίζουμε την μείωση φόρων σε μόνιμη βάση για ολους. Η Κυβέρνηση με πραξεις προσπαθεί να παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια τους πολίτες, με έμφαση σε εκείνους που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη, και τις επιχειρήσεις, φροντίζοντας παράλληλα να μην διαλύσει τα δημόσια οικονομικά. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες δεν είναι Λωτοφάγοι και θυμούνται τις συνέπειες ενδεχόμενου δημοσιονομικού εκτροχιασμού κι ότι αυτοί που σήμερα πλειοδοτούν σε υποσχέσεις είναι εκείνοι που αύριο φωνάζουν στις πλατείες. Ο κ. Τσίπρας, για δύο λεπτά δημοσιότητας, εκστομίζει ψέματα και ασυναρτησίες, που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και δεν εφαρμόζονται πουθενά. Δεν λέει ούτε πόσο κοστίζουν οι υποσχέσεις του, ούτε από πού θα χρηματοδοτηθούν.

Αντί λοιπόν να πολιτεύεται με όρους θεάματος, ας μας απαντήσει: θα ψηφίσει τα μέτρα 1,2 δις., μέτρα με τα οποία η συνολική στήριξη προσεγγίζει τα 4 δις, που απευθύνονται σε 3,2 εκατομμύρια συμπολίτες μας;»

