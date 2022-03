Πολιτική

Μακρόν για ΝΑΤΟ: “εγκεφαλικά νεκρό” όταν η Τουρκία απειλούσε την Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ουκρανική κρίση υπήρξε ένα ηλεκτροσόκ για το ΝΑΤΟ, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Εμανουέλ Μακρόν.

Η ουκρανική κρίση υπήρξε ένα ηλεκτροσόκ για το ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν παρουσιάζοντας σήμερα το προεκλογικό του πρόγραμμα για την επανεκλογή του στην προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που διήρκησε 4 ώρες, αν έκανε λάθος το 2019 οπότε χαρακτήριζε το ΝΑΤΟ εγκεφαλικά νεκρό διευκρίνισε ότι έτσι είχαν τα πράγματα όταν έκανε την εν λόγω δήλωση, κάνοντας λόγο για έλλειψη στρατηγικής καθαρότητας εκείνη την εποχή και αναφερόμενος χαρακτηριστικά στην περίπτωση της Τουρκίας που απειλούσε «άλλο κράτος μέλος», φωτογραφίζοντας έτσι τις απειλές της Άγκυρας προς τη χώρα μας.

Οι εξελίξεις στην Ουκρανία ήταν ηλεκτροσόκ για τη Συμμαχία δήλωσε ο Μακρόν, τονίζοντας ταυτόχρονα την ανάγκη μιας πολιτικής για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Κατέληξε πάντως λέγοντας ότι ουδέποτε θεώρησε πως θα έπρεπε να φύγει η Γαλλία από το ΝΑΤΟ.

Ειδήσεις σήμερα:

Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα - Λέων: όσοι μιλούν, “βοηθούν” τον δράστη… εάν υπάρχει (βίντεο)

Συντάξεις Απριλίου - ΕΦΚΑ: Οι ημερομηνίες πληρωμής

Ακρίβεια: Όλα τα μέτρα για καύσιμα, ρεύμα, έκτακτο επίδομα