Παγκόσμια Έκθεση Ευτυχίας: Ποια είναι η πιο ευτυχισμένη χώρα του κόσμου

Ποια θέση καταλαμβάνει η Ελλάδα στην ετήσια έκθεση... Ποιες χώρες βρίσκονται τελευταίες στην λιστα...

Η Φινλανδία ανακηρύχθηκε σήμερα «η πιο ευτυχισμένη χώρα του κόσμου» για πέμπτη διαδοχική χρονιά σε μια κατάταξη, στις τελευταίες θέσεις της οποίας βρίσκονται ο Λίβανος και το Αφγανιστάν.

Η Ελλάδα έχει ανέβει φέτος στην 67η θέση του καταλόγου που περιλαμβάνει περί τις 150 χώρες, από την 68η όπου βρισκόταν το 2021.

Με βαθμό 7,82 στα 10, η σκανδιναβική χώρα των 5,5 εκατ. κατοίκων προηγείται της Δανίας, της Ισλανδίας, της Ελβετίας και της Ολλανδίας, καθώς οι πρώτες θέσεις της κατάταξης μένουν οι ίδιες και κυριαρχούνται από τις ευρωπαϊκές χώρες και ιδιαίτερα αυτές της βόρειας Ευρώπης.

«Οι τρεις χώρες που κατέγραψαν τη μεγαλύτερη άνοδο ήταν η Σερβία, η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Αυτές που οπισθοχώρησαν περισσότερο στην κατάταξη ήταν ο Λίβανος, η Βενεζουέλα και το Αφγανιστάν», σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση Ευτυχίας (World Happiness Report», μια ετήσια μελέτη υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών που άρχισε να πραγματοποιείται πριν από δέκα χρόνια.

Ο Λίβανος, ο οποίος συγκλονίζεται από ταραχές και μια σοβαρή οικονομική κρίση, πέφτει έτσι στην προτελευταία θέση, με βαθμό 2,95, πίσω από τη Ζιμπάμπουε και ακριβώς μπροστά από το Αφγανιστάν, που μένει και φέτος στην τελευταία θέση με βαθμό 2,40.

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύεται από το 2012, χρησιμοποιεί κυρίως τις δημοσκοπήσεις Gallup, στο πλαίσιο των οποίων οι κάτοικοι ερωτώνται για το προσωπικό τους επίπεδο ευτυχίας, σε συνδυασμό με το ΑΕΠ και αξιολογήσεις που αφορούν το επίπεδο της αλληλεγγύης, της ατομικής ελευθερίας και της διαφθοράς, ώστε να υπάρξει ένας συνολικός βαθμός.

Η Γερμανία και ο Καναδάς χάνουν μία θέση και βρίσκονται αντιστοίχως φέτος στη 14η και τη 15η θέση, ακριβώς μπροστά από τις Ηνωμένες Πολιτείες (16η θέση, +3), σύμφωνα με την επίσημη κατάταξη περίπου 150 χωρών, που σταθμίζει τα δεδομένα των τριών τελευταίων ετών.

Η Γαλλία βρίσκεται στην 20η θέση (+1), «που είναι η υψηλότερη από τότε που υφίσταται αυτή η μελέτη», ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται στην 17η, την ίδια με πέρυσι.

Μεταξύ των άλλων μεγάλων δυνάμεων, η Βραζιλία είναι στην 38η θέση (-3), η Ιαπωνία στην 54η (+2), ενώ η Ρωσία οπισθοχωρεί στην 80η θέση (-4) στη φετινή έκδοση της κατάταξης, η οποία είχε ολοκληρωθεί πριν από την εισβολή στην Ουκρανία.

Η Κίνα κάνει άλμα αναβαίνοντας 12 θέσεις και βρίσκεται στην 72η, η Ινδία παραμένει στην ουρά της κατάταξης (136η), αλλά ανεβαίνει 3 θέσεις.

«Το δίδαγμα από την Παγκόσμια Έκθεση Ευτυχίας αυτά τα τελευταία χρόνια είναι ότι η κοινωνική αλληλεγγύη, η γενναιοδωρία μεταξύ των ανθρώπων και η εντιμότητα της κυβέρνησης έχουν κρίσιμη σημασία για την ευημερία», σχολίασε ο Τζέφρι Ζακς, ένας από συντάκτες της.

«Οι παγκόσμιοι ηγέτες θα πρέπει να το λάβουν υπόψη», πρόσθεσε.

Οι σκανδιναβικές χώρες βρίσκονται στην πρώτη θέση από τότε που άρχισε να συντάσσεται η εν λόγω έκθεση: πριν από τη Φινλανδία, η Νορβηγία ήταν στην κορυφή το 2017 ενώ η Δανία κατείχε για χρόνια την πρώτη θέση.

