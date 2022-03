Οικονομία

Ακρίβεια: Αγρότες με τρακτέρ στο κέντρο της Αθήνας (εικόνες)

"Απόβαση" αγροτών με τρακτέρ στην Αθήνα. Γιατί διαμαρτύρονται, τι διεκδικούν.

Συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πραγματοποιούν αγρότες από όλη τη χώρα, διαμαρτυρόμενοι για την κατακόρυφη αύξηση του κόστους παραγωγής.

Όπως ανέφεραν πηγές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εκπρόσωποι των αγροτών αναμένεται να συναντηθούν με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργο Γεωργαντά, και θα του παρουσιάσουν τα αιτήματα τους.

Όπως τόνισαν εκπρόσωποι του αγροτικού κόσμου «η παραγωγική δραστηριότητα του είναι πλέον πολύ δύσκολη καθώς τα κόστη έχουν αυξηθεί υπέρογκα» και επισήμαναν ότι τα μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση δεν προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια για την καλλιέργεια της γης.

Τι ζητούν οι αγρότες

Οι αγρότες ζητούν τη μείωση του κόστους παραγωγής, με κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής για το ρεύμα, αφορολόγητο πετρέλαιο, επιδότηση των ζωοτροφών και των αγροεφοδίων αλλά και κατάργηση του ΦΠΑ στα μέσα και εφόδια.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων διεκδικούν:

* Μείωση του κόστους παραγωγής, με κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής για το ρεύμα, αφορολόγητο πετρέλαιο, επιδότηση των ζωοτροφών και των αγροεφοδίων, κατάργηση του ΦΠΑ στα μέσα και εφόδια.

* Προστασία από τις φυσικές καταστροφές, με υλοποίηση όλων των απαραίτητων έργων υποδομής, (αρδευτικά, αντιπλημμυρικά, αντιπυρικά κ.ά.), καθώς και αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλες τις ζημιογόνες αιτίες και χωρίς καθυστερήσεις.

* Τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και θα διασφαλίζουν εισόδημα επιβίωσης.

* Να μην πληρώσουν οι αγρότες τις επιπτώσεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία.?

Το «παρών» στη συγκέντρωση έδωσε και ο Γιάνης Βαρουφάκης

Στο πλευρό των αγροτών στο πλαίσιο του Πανελλαδικού Αγροτικού Συλλαλητηρίου στην Αθήνα, βρέθηκαν μέλη και στελέχη του ΜέΡΑ25 και του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης του κόμματος παρουσία και του γραμματέα του κόμματος Γιάνη Βαρουφάκη, του συντονιστή της Κεντρικής Επιτροπής Κώστα Μπιτσάνη, του βουλευτή Κρίτωνα Αρσένη και του εκπροσώπου Τύπου Μιχάλη Κριθαρίδη, σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος.

«Για σκεφτείτε τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Έχουμε γη που δεν καλλιεργείται επειδή οι αγρότες δεν έχουν χρήματα για να αγοράσουν λιπάσματα, για τα τρακτέρ, να βάλουν μπροστά την αντλία. Την ώρα που έχουμε επισιτιστική κρίση, την ώρα που υπάρχει έλλειψη προϊόντων και οι τιμές στα σουπερμάρκετ είναι στη στρατόσφαιρα η γη μας δεν καλλιεργείται. Νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω για τον παραλογισμό που ισχύει», δήλωσε κατά τη διάρκεια της παρουσίας στη συγκέντρωση των Αγροτών στην Πλατεία Βάθη, έξω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Γ. Βαρουφάκης.

«Η κυβέρνηση πρέπει άμεσα να σταματήσει να φορολογεί τα λιπάσματα τα οποία βέβαια έχουν πάει στα ουράνια λόγω της κρίσης, ξέρουμε ότι πολλά από αυτά τα λιπάσματα παράγονται στη Ρωσία. Ωραία, μην τα φορολογείτε για να καλλιεργηθούν τα χωράφια. Έχουμε επισιτιστική κρίση, ο κόσμος θα πεινάσει. Κύριε Μητσοτάκη, πάψτε πια. Δίνετε συνεχώς δισεκατομμύρια στους φίλους σας, ήρθε η ώρα να βοηθήσετε την αγροτιά», υπογράμμισε.

Όσον αφορά τα αιτήματα των αγροτών, το ΜέΡΑ25 επισημαίνει πως «οι αγρότες δείχνουν το δρόμο» και πως «βγαίνουν στο δρόμο και απαιτούν: κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής στο ρεύμα, αφορολόγητο πετρέλαιο και μηδενικό ΦΠΑ στις πρώτες ύλες και τα είδη διατροφής».

«Είμαστε στο πλευρό τους. Γιατί τα αιτήματά τους είναι δίκαια. Γιατί το χαράτσι της ολιγαρχίας στο ρεύμα έχει γίνει πληγή για όλες και όλους μας. Γιατί μόνο αν στηριχτούν οι παραγωγοί θα αποφύγουμε την επισιτιστική κρίση», καταλήγει η ανακοίνωση του ΜέΡΑ25.

