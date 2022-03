Life

“Η Φάρμα”: Τριήμερο με ανατροπές, συγκινήσεις και... επιστροφές (εικόνες)

Μία συναρπαστική εβδομάδα ξεκινά για τη ΦΑΡΜΑ! Πάρτε μία "γεύση" με όσα θα δούμε...

Μία συναρπαστική εβδομάδα ξεκινά για τη ΦΑΡΜΑ, γεμάτη ανατροπές, έντονες συγκινήσεις και πιθανές… επιστροφές!

Οι παίκτες μπορεί να είναι ακόμα λιγότεροι, δεν σταματούν όμως να δουλεύουν σκληρά, αλλά και να το ρίχνουν έξω, διοργανώνοντας πιτζάμα-πάρτυ! Βέβαια, δεν λείπουν και οι γκρίνιες για αυτούς που «λουφάρουν», ενώ τετ α τετ συζητήσεις πάνω από απολαυστικά burger, δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για πισώπλατα μαχαιρώματα. Μία αποχώρηση για ιατρικούς λόγους, ένα τηλεφώνημα-έκπληξη για τον καθένα ξεχωριστά, η ψήφος της Φανής Χαλκιά για τον 2ο ΜΟΝΟΜΑΧΟ, αλλά και η πιθανότητα να μην γίνει τελικά μονομαχία δημιουργούν νέα δεδομένα. Γιατί η επόμενη αρχηγία θα είναι η πιο σημαντική για τη ΦΑΡΜΑ; Γιατί ο Σάκης αναφέρεται επίμονα στο ενδεχόμενο επαναφοράς παλαιών παικτών;





ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ, ΣΤΙΣ 23:30



• Όλοι είναι σίγουροι ότι ο Βασίλης θα είναι ο νέος ΑΡΧΗΓΟΣ και η Σάσα τού λέει να της δώσει τη ΜΑΥΡΗ ΠΕΤΡΑ. Ο Βασίλης, όμως, δεν θεωρεί σωστό να της τη δώσει.

• Ο Μάνος, από την άλλη, γκρινιάζει για τη Σάσα, καθώς θεωρεί ότι δεν συμμετέχει στις δουλειές της ΦΑΡΜΑΣ, υποστηρίζοντας πως αν δεν αντέχει άλλο, είναι προτιμότερο να φύγει.

• Η Μαρία, μέσα από ένα συγκινητικό γράμμα, έχει αφήσει ΑΡΧΗΓΟ τον Βασίλη, όπως όλοι είχαν προβλέψει. Ο Βασίλης αποκαλύπτει στους υπόλοιπους ότι από την αρχή του παιχνιδιού είχε αποφασίσει πως αν έφταναν στο τελικό με τη Μαρία, θα μοιραζόντουσαν το ΕΠΑΘΛΟ.

• Ο Κουτσαβάκης δείχνει να έχει όρεξη για δουλειά. Η αλήθεια είναι πως δεν μπορεί να κάνει και αλλιώς, αφού έχουν μείνει πολύ λίγοι στη ΦΑΡΜΑ. Από την πλευρά του ο Βασίλης έχει αποφασίσει να τον αφήσει ελεύθερο, έτσι ώστε να μην υπάρχουν συγκρούσεις στην αρχηγία του.

• Αυτήν την εβδομάδα είναι όλοι ευνοούμενοι, με αποτέλεσμα να μοιραστούν με τον ΑΡΧΗΓΟ, ανά δυάδες, burgers. H Φανή λέει στον Αστρινό ότι προτιμάει να είναι μαζί του, γιατί το πολύ «μπίρι μπίρι» της Σάσας, τη ζαλίζει.

• Κάθε δυάδα μοιράζεται τις σκέψεις της με τον ΑΡΧΗΓΟ, κατά τη διάρκεια του δείπνου. Ο Βασίλης με τον Κουτσαβάκη και τον Μάνο συζητάνε για τη ΜΑΥΡΗ ΠΕΤΡΑ, και ο ΑΡΧΗΓΟΣ ξεκαθαρίζει πως σε καμία περίπτωση δεν θα τη δώσει στη Σάσα. Ο Μάνος γκρινιάζει για αυτούς που κάθονται και το θεωρεί άδικο να φύγει αυτός που δουλεύει. Από την πλευρά του ο Κουτσαβάκης λέει ξεκάθαρα ότι θα ήθελε να φύγει η Σάσα γιατί τον κουράζει.

• Μετά το πιτζάμα πάρτυ, στο οποίο ο Αστρινός, ξεσάλωσε, οι ρόλοι αντιστρέφονται, αφού ο Κουτσαβάκης ξυπνά, για πρώτη φορά στα χρονικά της ΦΑΡΜΑΣ, πριν από τον Αστρινό!

• Πριν τον αγώνα ΑΣΥΛΙΑΣ, ο Σάκης τους ρωτάει ποιοι από τους παλιούς παίκτες θα ήθελαν να επιστρέψουν.

• Οι παίκτες χωρίζονται σε δύο ομάδες για τον αγώνα, με τη μία να αποτελείται από τον Κουτσαβάκη και τη Φανή, και την άλλη από τον Αστρινό, τον Μάνο και τη Σάσα.

• Ποια ομάδα θα κερδίσει; Ποιος θα πάρει τελικά την ΑΣΥΛΙΑ;





ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΙΣ 00:15



• Ο Σάκης, πριν δώσει ο ΑΡΧΗΓΟΣ τη ΜΑΥΡΗ ΠΕΤΡΑ, επιφυλάσσει, για ακόμη μία φόρα, μία έκπληξη στους παίκτες. Τους εμφανίζει ένα τηλέφωνο και τους δίνει τη δυνατότητα να μιλήσουν με τους δικούς τους ανθρώπους. Η χαρά όλων είναι διάχυτη και η συγκίνηση πολύ έντονη.

• Η ΜΑΥΡΗ ΠΕΤΡΑ αποδεικνύεται εύκολη υπόθεση για τον Βασίλη. Σε ποιον τη δίνει τελικά;

• Η ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ, από την άλλη, όχι και τόσο. Πριν, όμως, από την ψηφοφορία ο Μιχάλης ανακοινώνει ότι θα αποχωρήσει για ιατρικούς λόγους.

• Η ισοψηφία μεταξύ δύο παικτών αναγκάζει την Φανή να καθορίσει το τελικό αποτέλεσμα, με την ψήφο της.

• Ποιος θα είναι τελικά ο 2ος ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ;







ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΙΣ 00:15



• Ο Κουτσαβάκης, κατά τη διάρκεια της ΑΡΧΗΓΙΑΣ του Βασίλη, νιώθει επιτέλους «ελεύθερος» και δίνει τον καλύτερό του εαυτό στη ΦΑΡΜΑ.

• Ο Σάκης, στο συμβούλιο πριν τη ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ, ανακοινώνει στους παίκτες ότι η επιλογή του ΑΡΧΗΓΟΥ από τον μονομάχο αυτή την εβδομάδα έχει μία πολύ σημαντική ιδιαιτερότητα και θα είναι η κορυφαία από όλες στη ΦΑΡΜΑ.

• Όταν ο Σάκης ξαναθέτει το ερώτημα, αν θα ήθελαν να επιστρέψουν παλιοί παίκτες στη ΦΑΡΜΑ, όλοι είναι μεν θετικοί, αλλά σκεπτόμενοι και το ΕΠΑΘΛΟ, δηλώνουν ότι θα προτιμούσαν να πάνε στον ΤΕΛΙΚΟ μόνο αυτοί που είναι τώρα μέσα.

• Ο Βασίλης, μάλιστα, προτείνει να μην γίνει ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ. Θα δεχτεί ο Σάκης το αίτημά του;

