Οικονομία

Ακρίβεια - Μέτρα στήριξης: Στα ύψη η πολιτική κόντρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει με αφορμή τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.



Με ιδιαίτερη έμφαση στα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και των επιχειρήσεων και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ακρίβειας από τα νοικοκυριά, ξεκίνησε η εισαγωγική τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου στους δημοσιογράφους, που για πρώτη φορά έγινε στη Θεσσαλονίκη.

Αναφερόμενος στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων ο κ. Οικονόμου ανέπτυξε αναλυτικά το συνολικό πρόγραμμα στήριξης που ανακοινώθηκε, με έμφαση στους ευάλωτους και τις επιχειρήσεις. "Με σοβαρότητα και υπευθυνότητα λαμβάνουμε όλα τα δυνατά μέτρα να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των πολιτών" είπε ο κ. Οικονόμου τονίζοντας ότι μέχρι τώρα έχουν δοθεί ενισχύσεις ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ "και δεσμευόμαστε ότι θα είμαστε στο πλευρό κοινωνίας όσο χρειαστεί" υπογράμμισε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι η κυβέρνηση διείδε εγκαίρως την κρίση και με τις παρεμβάσεις της μετρίασε τις επιπτώσεις των επάλληλων κρίσεων χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τα δημόσια οικονομικά. Τα μέτρα είπε, είναι στοχευμένα και όχι οριζόντια και στοχεύουν στην στήριξη των πιο αδύναμων και είναι ευθυγραμμισμένα με την δημοσιονομική πολιτική. "Δεν θα ρισκάρουμε τη δημοσιονομική σταθερότητα, θα δοθεί κάθε βοήθεια χωρίς να διαλυθούν τα δημόσια οικονομικά. Οι πολίτες ξέρουν που μπορούν να οδηγήσουν άφρονες δημοσιονομικές πολιτικές" είπε ο κ. Οικονόμου.

Επισήμανε ότι τα μέτρα μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν μέριμνα για τους αγρότες, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, αλλά πρόσθεσε ότι δεν απαλείφουν τις επιπτώσεις κρίσης κάτι που είναι αδύνατο διότι "κανένα κράτος δεν μπορεί μόνο του να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση. Χρειάζεται κοινή ευρωπαϊκή απάντηση, γι’ αυτό ο πρωθυπουργός αναπτύσσει προτάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο" είπε ο κ. Οικονόμου. Ο κ. Οικονόμου είπε επίσης ότι η αγορά φυσικού αερίου είναι θύμα κερδοσκοπίας και πρέπει να αντιμετωπιστεί από την Ευρώπη, και πρόσθεσε ότι "η ασφάλεια και η σταθερότητα συνιστούν για την κυβέρνηση εθνικό καθήκον".

«Πυρά» από τον ΣΥΡΙΖΑ

«Τη στιγμή που νοικοκυριά και επιχειρήσεις στενάζουν από τους λογαριασμούς του ρεύματος και ο τόπος βοά για τα υπερκέρδη της ΔΕΗ και άλλων παρόχων στις πλάτες των καταναλωτών, οι εκπρόσωποι της ΝΔ εμφανίζονται δημοσίως ως εκπρόσωποι των καρτέλ με γελοία επιχειρήματα και υπεκφυγές», υπογραμμίζει, σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Όπως αναφέρεται στην εν λόγω ανακοίνωση, «ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ κ. Γαϊτάνης δήλωσε ότι αν μπει πλαφόν στις τιμές της ενέργειας, όπως γίνεται σε άλλες χώρες, δεν θα προσφέρεται ηλεκτρικό ρεύμα και θα έχουμε μπλακ άουτ». «Ο δε κ. Ρωμανός, διευθυντής του Γραφείου Τύπου της ΝΔ, διαφώνησε ότι υπάρχει κερδοσκοπία και δήλωσε ότι δεν είναι το πρωτεύον να φορολογηθούν τα υπερκέρδη των εταιρειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας», προστίθεται.

«Το συμπέρασμα είναι ένα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αντί να στηρίξει την κοινωνία στηρίζει τα καρτέλ. Αντί να αξιοποιήσει τα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις εισηγήσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, προκειμένου να στηρίξει ουσιαστικά πολίτες και επιχειρήσεις απέναντι στην ακρίβεια, βάζει πλάτη στα συμφέροντα των λίγων και ισχυρών», καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Απάντηση Γαϊτάνη: Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει το ίδιο βιολί του λαϊκισμού

«Ο ΣΥΡΙΖΑ με τη γνωστή μέθοδο της μονταζιέρας διαστρεβλώνει τις δηλώσεις μας προκειμένου να υπηρετήσει το λαϊκίστικο αντιπολιτευτικό του αφήγημα» τονίζει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Τάσος Γαϊτάνης.

Σημειώνει ότι η κυβέρνηση από την αρχή της ενεργειακής κρίσης έχει υιοθετήσει ένα πακέτο στήριξης που αγγίζει τα 4 δισ. ευρώ, με στόχο να ενισχύσει την κοινωνία και ειδικά τους πιο ευάλωτους. «Ο πρωθυπουργός τόνισε στο μήνυμά του στους πολίτες, ότι «είναι ώρα η πολιτική να θέσει κανόνες στις αγορές. Και οι εταιρείες με υπερκέρδη από αυτήν τη συγκυρία να αναλάβουν μερίδιο στο κόστος υπέρβασής της». Πρότεινε δε, συγκεκριμένο πλαίσιο μέτρων, ενώ η κυβέρνηση έχει θεσμοθετήσει «κόφτη κερδών» ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα κερδοσκοπίας από κάποιους που θα επιχειρήσουν να εκμεταλλευθούν μια κρίση με διεθνείς διαστάσεις, για να κερδοσκοπήσουν σε βάρος των πολιτών. Την ίδια στιγμή, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί κινούνται για να αντιμετωπίσουν τέτοια φαινόμενα» προσέθεσε.

Καταλήγοντας ο κ. Γαϊτάνης υπογραμμίζει ότι η κυβέρνηση κινείται με σχέδιο και μέτρα για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων. «Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει το ίδιο βιολί του λαϊκισμού, να υπόσχεται τα πάντα στους πάντες "με ένα νόμο κι ένα άρθρο"» συμπληρώνει.

Την ίδια ώρα σε κοινή δήλωσή τους οι Τομεάρχης και αναπλ.. Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Στ. Αραχωβίτης και Ολ. Τελιγιορίδου αναφέρουν ότι «η κυβέρνηση θεσμοθετεί καθυστερημένα και άκαιρα ότι ανεπαρκές μέτρο έχει εξαγγείλει και αναμασάει εδώ και καιρό.. Σαν να μην έχει καταλάβει την κρισιμότητα των στιγμών για την επαπειλούμενη επισιτιστική κρίση, την διακοπή της παραγωγής και τους κινδύνους για την επιβίωση των αγροτών, των μεταποιητικών επιχειρήσεων και των καταναλωτών, φέρνει προς ψήφιση μέτρα που έχουν κριθεί ως ανεπαρκή από όλη την κοινωνία.

ΕΦΚ ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΌ ΠΕΤΡΈΛΑΙΟ (ΑΡΘΡΟ 50)

Πρόκειται απλά για επανάληψη, για τρίτη φορά, της εξαγγελίας που από τον Δεκέμβριο 2021 είχε εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2022! Όπως παρουσιάζεται στην διάταξη, δεν διευκρινίζεται ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι, πότε και πως θα γίνεται η διαδικασία του ΕΦΚ. Όλα αυτά τα «πετάει» στην Υπουργική Απόφαση. Το περίεργο είναι ότι στην έκθεση του ΓΛΚ δεν προσδιορίζεται ποσό που αφορά η διάταξη. Από την εγγραφή στον προϋπολογισμό των 50 εκ.€ προκύπτει ότι αφορά μόνο όσους περιλαμβάνονταν στην αρχική εξαγγελία δηλαδή για τους συνεταιρισμένους και τους νέους αγρότες και σε καμία περίπτωση όλους τους παραγωγούς.

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ (ΑΡΘΡΟ 51)

Την εξαγγελία της 4ης Φεβρουαρίου για την μείωση του ΦΠΑ των λιπασμάτων υπό τη πίεση των μπλόκων επαναλαμβάνουν πάλι σήμερα ως μόνο μέτρο. Όμως τους υπενθυμίζουμε ότι ο πόλεμος ξέσπασε στην Ουκρανία μετά την 4η Φεβρουαρίου και έχει ήδη τεράστιες επιπλέον επιπτώσεις αφού τόσο η Ουκρανία όσο και η Ρωσία είναι από τις κύριες παραγωγές χώρες λιπασμάτων. Πρόκειται για ένα μέτρο που δεν προσφέρει τίποτα στην τσέπη των παραγωγών καθώς ο ΦΠΑ στην πώληση αγροτικών προϊόντων είναι υψηλότερος και δεν μπορεί να γίνει συμψηφισμός.

ΖΩΟΤΡΟΦΈΣ

Η σύνδεση με τις πωλήσεις (τζίρο) για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα γίνεται, προφανώς, για να εξαιρεθεί η μεγάλη πλειοψηφία των κτηνοτρόφων από οποιαδήποτε ενίσχυση. Άλλωστε το ποσό των 30 εκ. για ολόκληρη την κτηνοτροφία της χώρας είναι δραματικά μικρό ποσό μπροστά στην μεγάλη ακρίβεια των ζωοτροφών, του ηλεκτρικού ρεύματος και των καυσίμων της σημερινής πραγματικότητας.

ΡΗΤΡΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

Η επιδότηση της ρήτρας αναπροσαρμογής ουδέποτε ανήλθε στο 80% που ψευδώς διατυμπάνιζε η κυβέρνηση, για τους μήνες Σεπτέμβρη ως Δεκέμβρη του 2021. Για δε το 2022 δεν υπάρχει καμία ολοκληρωμένη δέσμευση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, παλεύει στο πλευρό των αγροτών για την ουσιαστική στήριξη του πρωτογενούς τομέα και την επιβίωση των ανθρώπων που παράγουν τροφή για την κοινωνία και προτείνει διαρκώς μέτρα. Όμως η κυβέρνηση προφανώς έχει άλλη ατζέντα και άλλα συμφέροντα να εξυπηρετήσει, για αυτό και οι «δεσμεύσεις» του ίδιου του Πρωθυπουργού και των υπουργών του για τους αγρότες αποδεικνύονται καθαρή κοροϊδία»

Από την πλευρά του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Ευκλείδης Τσακαλώτος σε δήλωση του εξαπολύει επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά στον Στέλιο Πέτσα. Συγκεκριμένα, ο κ. Τσακαλώτος αναφέρει: « Σήμερα ο Στέλιος Πέτσας είπε ότι η κυβέρνηση ακολουθεί μαρξιστική πολιτική. Με αυτή τη λογική, τα 13 ευρώ τον μήνα είναι σοβαρή και επαρκής ενίσχυση, η λύση στην ακρίβεια είναι το να κρατάμε μικρό καλάθι, και η γη είναι επίπεδη.

Να σοβαρευτούμε. Είπα και χθες, και δεν θα κουραστούμε να το λέμε, ότι τα μέτρα και είναι απόλυτα ανεπαρκή, και έρχονται πολύ αργά. Όσο και αν σπεύδουν κάθε τρεις μέρες να ανακαλύπτουν «αποστάσεις» μου, η πραγματικότητα της αδιαφορίας και της κοροϊδίας Μητσοτάκη δεν κρύβονται. Αυτή η κυβέρνηση έχει χάσει τελείως την επαφή με την πραγματικότητα. Αντί να δώσει περισσότερα στον κόσμο που του τελειώνει ο μισθός στις 15 του μήνα δίνει ελαφρύνσεις σε όσους έχουν δεκάδες σπίτια. Ζούνε σε άλλον κόσμο. Οι δήθεν ενισχύσεις που δίνει κάθε φορά η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι αποσπασματικές και απέχουν παρασάγγας από την πολιτική που ακολούθησε η κυβέρνηση μας σε ευάλωτους, μικρομεσαίους, ανέργους, συνταξιούχους. Μπορεί λοιπόν οι πολιτικές της ΝΔ να αναγκάζουν τον κόσμο να κρατάει μικρό καλάθι στο σουπερμάρκετ αλλά ο κόσμος θα αναγκάσει την ΝΔ να κρατήσει μικρό καλάθι στις εκλογές. Και τότε τον κ. Πέτσα δεν θα τον σώζει ούτε η λίστα του».

Ανδρουλάκης: Το κόστος της ενεργειακής κρίσης είναι άδικο να το πληρώσουν μόνο οι πολίτες

«Το κόστος της κρίσης είναι άδικο να το πληρώνουν μόνο οι πολίτες, την ώρα που οι μεγάλες εταιρείες παραγωγής ενέργειας εμφανίζουν υπερκέρδη», ανέφερε σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή τη σύνοδο των τεσσάρων ευρωπαϊκών χωρών του Νότου.

Ο κ. Ανδρουλάκης προσέθεσε ότι η ανάγκη για κοινά ευρωπαϊκά εργαλεία αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης είναι μεν σημαντική, αλλά «δεν περιορίζει όμως τις ευθύνες του πρωθυπουργού, ο οποίος με τις επιλογές του για την ενεργειακή στρατηγική της χώρας κατάφερε εν μέσω κρίσης να αυξηθεί η εξάρτησή μας από το φυσικό αέριο κατά 25% στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ οι συντηρητικές ιδεοληψίες της κυβέρνησης οδηγούν σε νέες ανισότητες και έλλειμμα ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. «Η απάντησή μας είναι η επιβολή πλαφόν στη ρήτρα αναπροσαρμογής στη λιανική τιμή ώστε να γνωρίζουν οι πολίτες πόσο θα πληρώνουν στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, καθώς και η επιβολή έκτακτης φορολογίας στα υπερκέρδη των ηλεκτροπαραγωγών, όπως πρότεινε την προηγούμενη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το έχουν ήδη εφαρμόσει οι ηγέτες της Ισπανίας και της Ιταλίας με τους οποίους συνομίλησε σήμερα ο κ. Μητσοτάκης», υποστήριξε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

ΚΙΝΑΛ: Με τα νέα μέτρα η κυβέρνηση εμπαίζει και πάλι τους συνταξιούχους

Παράλληλα, ο Τομέας Συνταξιούχων ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής σε ανακοίνωσή του αναφέρει:

«Με τα νέα μέτρα που εξήγγειλε η Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της καλπάζουσας ακρίβειας, εμπαίζει και πάλι τους συνταξιούχους. Ακολουθώντας πιστά την συντηρητική και ιδεοληπτική της πολιτική που ευνοεί τους λίγους και συντρίβει την κοινωνία, δίνει ένα εφάπαξ αντίδωρο των 200€ σε μικρό ποσοστό χαμηλοσυνταξιούχων, αντί της επαναφοράς ενός νέου ΕΚΑΣ σε αναπλήρωση αυτού που κατήργησε η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.

Αφήνει στο έλεος της ακρίβειας τη συντριπτική πλειοψηφία των συνταξιούχων που σήκωσαν το κύριο βάρος της δημοσιονομικής προσαρμογής μετά από θηριώδεις μειώσεις των συντάξεων που τους οδήγησαν στη φτωχοποίηση, Με διαδοχικές νομοθετικές ρυθμίσεις, πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και εγκυκλίους μειώνει συνεχώς περαιτέρω συντάξεις. Με επικοινωνιακά τρικ παραπλανά, ξεχνά προεκλογικές δεσμεύσεις, όπως την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου που επέφερε το τελικό χτύπημα στους συνταξιούχους, με μειώσεις των νέων συντάξεων έως 30% και με την προσωπική διαφορά για παλιούς συνταξιούχους που τους καθηλώνει εισοδηματικά έως και μια δεκαετία.

Κύριε Μητσοτάκη οι συνταξιούχοι δεν είναι επαίτες, δεν εμπαίζονται, έχουν μνήμη, απαιτούν σεβασμό, διεκδικούν αξιοπρεπείς για τη διαβίωση τους συντάξεις, θα δώσουν ηχηρά την απάντησή τους στις συντηρητικές και αναποτελεσματικές πολιτικές σας.»

Ειδήσεις σήμερα:

Ραφήνα: Σε δημοτικά σχολεία τα πρώτα προσφυγόπουλα (εικόνες)

Κορονοϊός - Τζανάκης: πιθανή η 4η δόση εμβολίου σε ηλικιωμένους (βίντεο)

Πόλεμος στην Ουκρανία - Λβιλ: Εκρήξεις στο αεροδρόμιο (εικόνες)