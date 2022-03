Κοινωνία

Πάτρα – Νεκρά αδέλφια: Το ξέσπασμα του πατέρα και οι τοξικολογικές εξετάσεις (βίντεο)

Μυστήριο εξακολουθεί να καλύπτει τον θάνατό τους. Φως αναμένεται να ρίξει η επαναξιολόγηση του ιατροδικαστή. ​

Την ώρα που ο πρόεδρος της Ελληνικής ιατροδικαστικής εταιρίας επιμένει στην πιθανότητα ασφυκτικού θανάτου πίσω από το θάνατο των 3 άτυχων παιδιών από την Πάτρα, στα κοινωνικά δίκτυα οι καταγγελίες, οι εικασίες και τα σενάρια που κυκλοφορούν σε βάρος της μητέρας δεν έχουν προηγούμενο.

Ο πατέρας ξεσπά, ζητώντας να σταματήσει ο στοχοποίησή της. «Να ξέρετε, ότι μόλις τελειώσει όλο αυτό, όσα γράφονται, δεν θα το αφήσουμε έτσι, γιατί οι ανακρίβειες είναι πολλές. Το δίκιο θα το βρω, όταν τελειώσει όλο αυτό. Και πιστέψτε με… δεν θα αργήσει. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, τι κακό μας έχουν κάνει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Ήμουν στο νοσοκομείο όταν χάθηκε η Ίριδα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την Ρούλα, να βγαίνει από το δωμάτιο των γιατρών και με τα ρουχαλάκια της μπέμπας στα χέρια και να καταρρέει. Στις δυο πρώτες κηδείες την έβλεπα καταρρακωμένη" τόνισε και συμπλήρωσε."Αυτή τη στιγμή βλέπω έναν άνθρωπο πικραμένο και αγανακτισμένο γιατί δέχεται επιθέσεις από την κοινή γνώμη. Τις πετάνε πέτρες στο σπίτι, πηγαίνει στο νεκροταφείο κουκουλωμένη, για να μην την αναγνωρίσουν. Δεν μπορώ να πιστέψω λοιπόν όλα αυτά που ακούγονται για εκείνη».

«Ο πατέρας μου έιπε ότι δεν έχει η μητέρα εμπλοκή στον θάνατο των παιδιών της… αν είχε μου είπε- δεν θα περίμενε ιατροδικαστές και αστύνομία, θα έπαιρνε ο ίδιος το νόμο στα χέρια του», δήλωσε ο νομικός σύμβουλος της οικογένειας Απόστολος Λύτρας.

Σύμφωνα με την κεντρική ιατροδικαστική υπηρεσία, τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων της άτυχης Τζωρτζίνας αναμένονται την άλλη εβδομάδα, σε εξέλιξη και η επαναξιολόγηση των ευρημάτων της Μαλένας, την ώρα που οι αξιωματικοί του ανρθωποκτονιων συνεχίζουν να λαμβάουν καταθέσεις από γιατρούς που φρόντισαν τα άτυχα παιδιά, προκειμένου αν συνθέσουν το παζλ αυτού του θρίλερ.

