“Ελλάδα έχεις Ταλέντο”: συναρπαστικό σόου το Σάββατο (εικόνες)

Συγκινήσεις, θαυμασμό, αναμνήσεις και εξαιρετικές ικανότητες παρελαύνουν στην σκηνή μπροστά από την κριτική επιτροπή και στις οθόνες μας.

Συναρπαστικό, εντυπωσιακό, απλά μοναδικό! Αυτό είναι το «Ελλάδα έχεις Ταλέντο», που έρχεται το Σάββατο με ένα επεισόδιο γεμάτο… έντονα συναισθήματα!

Το Σάββατο 19 Μαρτίου στις 20:00, το διασημότερο σόου στον πλανήτη, θα έχει από beatbox, parkour, bodypainting μέχρι και τη Σταχτοπούτα με το γοβάκι της!

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο Τάκης Ζαχαράτος, η Έλενα Χριστοπούλου και η Κρυσταλλία Ρήγα είναι για άλλη μια βραδιά έτοιμοι να ζήσουν το όνειρο, ενώ το Golden Buzzer αυτού του Σαββάτου το δίνουν οι απολαυστικοί Νικόλας Ράπτης και Σταύρος Σβήγκος!

Οι οντισιόν για το ποιος από όλους θα βρεθεί πιο κοντά στη διεκδίκηση του επάθλου των 50.000 ευρώ συνεχίζονται και οι συμμετέχοντες ανεβαίνουν στη σκηνή με σκοπό να περάσουν στους φετινούς ημιτελικούς του «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο».

Ποιος θα «παίξει» με το μυαλό των κριτών και θα τους γυρίσει πίσω στα μαθητικά τους χρόνια; Ποιοι έρχονται στο σόου για να κάνουν το χατίρι της γιαγιάς τους; Ποιος θα ανεβάσει την… καψούρα του στη σκηνή του «Ελλάδα έχεις ταλέντο» και πώς θα αντιδράσουν οι 4 κριτές παρακολουθώντας ένα «ζωντανό» έργο τέχνης;

Μαθήματα ισορροπίας, φωνητικής, salsa και rumba στο «Ελλάδα έχεις Ταλέντο» που αυτό το Σάββατο είναι πιο συναρπαστικό από ποτέ!

Συντελεστές:

Executive Producer : Αγλαΐα Λάτσιου

Αγλαΐα Λάτσιου Senior Producer : Βασίλης Κοτρωνάρος

: Βασίλης Κοτρωνάρος Showrunner : Περικλής Ασπρούλιας

Περικλής Ασπρούλιας Σκηνοθεσία : Περικλής Βούρθης

: Περικλής Βούρθης Βοηθός Σκηνοθέτις : Ευδοκία Χατζηιγνατιάδου

: Ευδοκία Χατζηιγνατιάδου Αρχισυνταξία : Νίκος Νάνος

: Νίκος Νάνος Οργάνωση Παραγωγής : Δημήτρης Κοντογιάννης

: Δημήτρης Κοντογιάννης ΔιεύθυνσηΠαραγωγής: Μιχάλης Στεφάνου

