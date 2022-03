Πολιτική

Πειραιάς: κόκκινες μπογιές σε πλοίο του ΝΑΤΟ από μέλη του ΚΚΕ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ έριξαν κόκκινη μπογιά σε φρεγάτες του ΝΑΤΟ που έχουν καταπλεύσει στο πρώτο λιμάνι της χώρας.

Σε «συμβολική παρέμβαση», όπως την χαρακτηρίζουν, προχώρησαν το πρωί του Σαββάτου οι οργανώσεις ΚΚΕ και ΚΝΕ του Πειραιά, θέλοντας, όπως υποστηρίζουν να μεταδώσουν το μήνυμα πως τα πλοία του ΝΑΤΟ δεν είναι ευπρόσδεκτα στο λιμάνι του Πειραιά.

Συγκεκριμένα, σήμερα το πρωί, μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και της ΚΝΕ προσέγγισαν το σημείο, όπου είναι δεμένα τα πολεμικά πλοία της Νατοϊκής δύναμης SNMG2 και πιο συγκεκριμένα η καναδέζικη φρεγάτα «HCMS MONTREAL FFH336».

Τ μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, έριξαν στο πλοίο κόκκινη μπογιά, στέλνοντας «συμβολικό μήνυμα καταδίκης του πολέμου στην Ουκρανία και της εμπλοκής της Ελλάδας σε αυτόν».

Οι Οργανώσεις του Κόμματος έχουν προγραμματίσει δράσεις, όπως το συλλαλητήριο της Τρίτης, 22 Μαρτίου, στο Σύνταγμα, με ομιλητή τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Παράλληλα, καλούν την Πέμπτη σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Πασαλιμάνι, με αφορμή την έλευση στον Πειραιά του γαλλικού αεροπλανοφόρου «Σαρλ Ντε Γκωλ».





Πηγή εικόνων: 902.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Σκυλακάκης για βενζίνη: μεγαλύτερη έκπτωση με την άυλη κάρτα καυσίμων (βίντεο)

Βραζιλία - Αμαζόνιος: παιδιά “χάθηκαν” στην ζούγκλα για 25 ημέρες! (εικόνες)

Φοιτητική στέγη: Επιδότηση στο ρεύμα με αναδρομική ισχύ