Πολιτική

Ουκρανία - Ανδρουλάκης: τηλεφώνημα Μητσοτάκη πριν την επιστροφή στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αίσια έκβαση είχε η επιχείρηση απομάκρυνσης του Έλληνα προξένου από την πολύπαθη πολιορκημένη πόλη. Τι του μετέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην συνομιλία τους.

Ο Γενικός Πρόξενος στην Μαριούπολη Μανώλης Ανδρουλάκης μκετέβη στην Ρουμανία, από την Μολαδβία όπου βρέθηκε χθες, αφήνοντας την Ουκρανία και αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα από το Βουκουρέστι αύριο, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Χθες ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιχείρηση «Νόστος 6», για την εκκένωση τεσσάρων Ελλήνων πολιτών και έξι ομογενών από την Ουκρανία, οι οποίοι συνοδεύονταν από τον γενικό πρόξενο, καθώς πέρασαν τα σύνορα Ουκρανίας - Μολδαβίας.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε σήμερα με τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στη Μαριούπολη, Μανώλη Ανδρουλάκη, τον συνεχάρη για τη γενναιότητα που επέδειξε και τον ευχαρίστησε για τις υπηρεσίες που προσέφερε και για τον δημόσιο λόγο του.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον κ. Ανδρουλάκη τις επόμενες ημέρες.

Ειδήσεις σήμερα:

Σκυλακάκης για βενζίνη: μεγαλύτερη έκπτωση με την άυλη κάρτα καυσίμων (βίντεο)

Βραζιλία - Αμαζόνιος: παιδιά “χάθηκαν” στην ζούγκλα για 25 ημέρες! (εικόνες)

Φοιτητική στέγη: Επιδότηση στο ρεύμα με αναδρομική ισχύ