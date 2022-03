Καιρός

Καιρός: Χιόνια, κρύο και παγετός την Κυριακή

Χειμωνιάτικο το σκηνικό σε όλη την χώρα για ακόμη αρκετές ημέρες. Που θα χιονίσει. Σε ποιες περιοχές θα δείξει μείον το θερμόμετρο.

Την Κυριακή στη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στη δυτική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται τοπικές βροχές ή χιονόνερο, χιονοπτώσεις κυρίως μέτριας έντασης στα ορεινά και τα ημιορεινά καθώς και σε περιοχές στα κεντρικά με χαμηλότερο υψόμετρο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα και η μέγιστη τιμή της δεν θα ξεπεράσει στα κεντρικά και τα βόρεια τους 08 με 09 βαθμούς και στα υπόλοιπα τους 10 με 12 βαθμούς Κελσίου. Τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός, ο οποίος στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή χιονόνερο από το μεσημέρι, κυρίως στα βόρεια και τα ανατολικά. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί πό 01 έως 07 βαθμούς Κελσίου.



Στην Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί πό -02 (μείον 2) έως 08 βαθμούς Κελσίου.



Στη δυτική Μακεδονία προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες χιονοπτώσεις έως το μεσημέρι και σταδιακή βελτίωση. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και την Θράκη περιμένουμε λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Θρακικό τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -03 (μείον 3) έως 09 βαθμούς. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, την δυτική Στερεά και την δυτική Πελοπόννησο αναμένεται σχεδόν αίθριος με παροδικές νεφώσεις κυρίως στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα νότια τοπικά 7 με 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 05 έως 12 βαθμούς Κελσίου και στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο περιμένουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές θα σημειωθούν χιονοπτώσεις κυρίως μέτριας έντασης, ενώ θα χιονίσει πρόσκαιρα και σε περιοχές της ανατολικής Στερεάς και της Θεσσαλίας με χαμηλότερο υψόμετρο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 6 με 8 και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -01 (μείον 1) έως 08 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



Στις Κυκλάδες και την Κρήτη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 04 έως 12 βαθμούς Κελσίου.





Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου προβλέπονται νεφώσεις με βροχή ή χιονόνερο και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά. Στα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ και στα βόρεια τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί πό 04 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην Εύβοια προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχή ή χιονόνερο. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν ορειοανατολικοί 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί πό 00 (μηδέν) έως 07 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Δευτέρα

Την Δευτέρα στη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα προβλέπονται λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν κι είναι πιθανό στα νοτιοδυτικά να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ενώ τη νύχτα χιόνια θα πέσουν στα βορειοανατολικά. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο, ενώ χιόνια θα πέσουν στα ορεινά και ημιορεινά καθώς και σε περιοχές στα κεντρικά με χαμηλότερο υψόμετρο. Από τη νύχτα τα φαινόμενα στα ανατολικά και τα νότια θα ενταθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός, ο οποίος στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός. Το μεσημέρι η θερμοκρασία θα φτάσει τους 8 με 11 βαθμούς, μόνο στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 11 βαθμούς Κελσίου. Το πρωί και το βράδυ στα βόρεια τοπικά η θερμοκρασία και -6 (μείον 6) βαθμοί Κελσίου.

