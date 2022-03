Πολιτική

Ουκρανία - Ανδρουλάκης: Την Κυριακή στην Αθήνα ο Έλληνας Πρόξενος

Αύριο η πτήση του Γενικού Πρόξενου στη Μαριούπολη από το Βουκουρέστι στην Αθήνα. Ποιοι θα τον υποδεχθούν στο "Ελ. Βενιζέλος". Το τηλεφώνημα Μητσοτάκη στον Μανώλη Ανδρουλάκη.

Ο Γενικός Πρόξενος στη Μαριούπολη Μανώλης Ανδρουλάκης βρίσκεται στη Ρουμανία και θα επιστρέψει στην Ελλάδα από το Βουκουρέστι αύριο, Κυριακή 20 Μαρτίου, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών.

Την Παρασκευή 18 Μαρτίου ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιχείρηση «Νόστος 6», για την εκκένωση τεσσάρων Ελλήνων πολιτών και έξι ομογενών από την Ουκρανία, οι οποίοι συνοδεύονταν από τον γενικό πρόξενο, καθώς πέρασαν τα σύνορα Ουκρανίας - Μολδαβίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΞ ο Γενικός Πρόξενος στη Μαριούπολη, Μανώλης Ανδρουλάκης, αναμένεται να αναχωρήσει από το Βουκουρέστι στις 16:30, με πτήση της εταιρείας TAROM, με προορισμό την Αθήνα.

Τον Μανώλη Ανδρουλάκη θα υποδεχθούν στον Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος» ο Υφυπουργός για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, Κώστας Φραγκογιάννης - εκπροσωπώντας τον Υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, ο οποίος είναι σε υπηρεσιακό ταξίδι - και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών, Θεμιστοκλής Δεμίρης.

Συνεχάρη τον πρόξενο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε σήμερα με τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στη Μαριούπολη, Μανώλη Ανδρουλάκη, τον συνεχάρη για τη γενναιότητα που επέδειξε και τον ευχαρίστησε για τις υπηρεσίες που προσέφερε και για τον δημόσιο λόγο του.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον κ. Ανδρουλάκη τις επόμενες ημέρες.

