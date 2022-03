Παράξενα

Εύβοια: Κλέφτες άφησαν χωρίς νερό ένα ολόκληρο χωριό

Οι κάτοικοι του χωριού στην Εύβοια άρχισαν να αναρωτιούνται τι είχε συμβεί και τα σπίτια τους, έμειναν ξαφνικά δίχως νερό…

Δεν έχουν προηγούμενο τα όσα συνέβησαν σε χωριό στην Εύβοια, με τους κατοίκους να μένουν δίχως νερό από τα ξημερώματα. Αιτία η κοπή καλωδίων από κλέφτες, που συνδεόταν η γεώτρηση.

Οι πρώτοι που διαπίστωσαν το πρόβλημα πίστεψαν πως αυτό αφορούσε μόνο τα δικά τους σπίτια.

Όμως, όπως διαπιστώθηκε, όλο το χωριό είχε μείνει δίχως νερό.

Άγνωστοι έκλεψαν καλώδια με αποτέλεσμα να προκαλέσουν διακοπή στην υδροδότηση στο χωριό Κοντοδεσπότι στην Εύβοια. Συγκεκριμένα η κοινότητα του Κοντοδεσποτίου είναι χωρίς νερό λόγω κλοπής καλωδίων που συνδεόταν η γεώτρηση.

Σύμφωνα με το συνεργεία του δήμου βρίσκονται στο σημείο και προσπαθούν να διορθώσουν το πρόβλημα προκειμένου να αποκαταστήσουν την υδροδότηση στην Κοινότητα Κοντοδεσποτίου.

