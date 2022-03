Κοινωνία

Χειροπέδες σε διαρρήκτες μετά από “χρυσή μπούκα”

Ταυτοποιήθηκε κι αναζητείται ακόμη ένα μέλος της συμμορίας, που χτυπούσε σπίτια κι αποθήκες.

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ έπεσαν δυο αλλοδαποί, μετά από κλοπή που πραγματοποίησαν σε διαμέρισμα στην Αργυρούπολη, από το οποίο αφαίρεσαν τιμαλφή, αλλά και 3,000 ευρώ σε μετρητά. Όπως αποδείχθηκε, είχαν πραγματοποιήσει διαρρήξεις και σε μια αποθήκη στον Χολαργό από όπου πήραν εργαλεία, αλλά και σε μια αποθήκη στου Ρέντη, από όπου πήραν μεταξύ άλλων κι έναν ντενεκέ μα λάδι!

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

"Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, πρώτες πρωινές ώρες της 14-3-2022 στην Αργυρούπολη, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), δύο (2) αλλοδαποί, μέλη συμμορίας που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση. Ταυτοποιήθηκε και αναζητείται και έτερο μέλος της εγκληματικής ομάδας.

Λίγο πριν, οι ανωτέρω αφού παραβίασαν θύρα ισογείου διαμερίσματος στην Αργυρούπολη, αφαίρεσαν τιμαλφή και το χρηματικό ποσό των -3.000- ευρώ και πριν προλάβουν να διαφύγουν, εντοπίσθηκαν και ακινητοποιήθηκαν από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ, που έσπευσαν άμεσα στο σημείο.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα τιμαλφή και το χρηματικό ποσό των -3.000- ευρώ, τα οποία και αποδόθηκαν στον παθόντα.

Από τον προανακριτική έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας Αργυρούπολης-Ελληνικού, όπου και οδηγήθηκαν, εξιχνιάστηκαν άλλες δύο (2) περιπτώσεις κλοπών από οικίες, σε Χολαργό και Άγιο Ιωάννη Ρέντη.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών".

