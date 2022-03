Κόσμος

ΟΗΕ - Ουκρανία: Εκατοντάδες νεκροί άμαχοι από την έναρξη της σύγκρουσης

Τι αποκαλύπτουν τα νεότερα στοιχεία του ΟΗΕ για νεκρούς και τραυματίες

Το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (OHCHR) ανακοίνωσε σήμερα ότι τουλάχιστον 847 άμαχοι έχουν σκοτωθεί και 1.399 έχουν τραυματιστεί στην Ουκρανία από τότε που άρχισε η σύγκρουση στις 18 Μαρτίου.

Οι περισσότερες ανθρώπινες απώλειες προκλήθηκαν από εκρηκτικό πολεμικό υλικό, όπως βομβαρδισμούς από βαρύ πυροβολικό και πυραυλικά συστήματα πολλαπλής εκτόξευσης, καθώς και πυραύλους και αεροπορικές επιδρομές, ανακοίνωσε το OHCHR.

Ο πραγματικός απολογισμός πιστεύεται ότι είναι σημαντικά υψηλότερος από τότε που το OHCHR, το οποίο διαθέτει μεγάλη ομάδα παρακολούθησης στη χώρα, δεν έχει ακόμη μπορέσει να επαληθεύσει τις αναφορές για θύματα από πολλές πόλεις που έχουν πληγεί σοβαρά, αναφέρει η ανακοίνωση.

