Basket League: “Πάρτι” της ΑΕΚ με τον Ιωνικό

Επέστρεψε στις νίκες η Ένωση με εκπληκτικό Κολόμ.

Με... αφηνιασμένο τον Κίνο Κολόμ (24π., 6/7τρ., 7ασ.), η ΑΕΚ δε δυσκολεύτηκε να υπερασπιστεί την έδρα της, απέναντι στον Ιωνικό, για την 18η αγωνιστική της Α1 Ανδρών/Basket League.

Η Ένωση συνέτριψε με 92-75 τους Νικαιώτες, οι οποίοι παρατάχθηκαν με 8 παίκτες, και με ρεκόρ 8-9 απολαμβάνει μόνη πλέον την τέταρτη θέση. Στον αντίποδα, ο Ιωνικός «βυθίστηκε» στο 3-13.

Η ΑΕΚ έβαλε με το... καλημέρα τον Ιωνικό σε μειονεκτική θέση, ενώ τον... καθάρισε στην τρίτη περίοδο, όταν οι έμπειροι Κολόμ και Μαυροειδής πρωτοστάτησαν στο επιμέρους σκορ 26-12 της Ένωσης, με το οποίο διαμόρφωσαν το μη αναστρέψιμο 73-51 στο 30΄ και μετέτρεψαν σε τυπική διαδικασία τον... επίλογο της αναμέτρησης.

Εκτός του Κολόμ, που κάλυψε επάξια το κενό των Ανγκόλα, Λάνγκφορντ, Γκρίφιν, διψήφιοι ήταν για τους νικητές και οι Ιαν Χάμερ (16π.), Γιάννης Κουζέλογλου (11π.). Από τον Ιωνικό προσπάθησε ο μοναδικός ξένος της ομάδας, Μουχαϊμίν Μουσταφά, με 19 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 26-18, 47-39, 73-51, 92-75

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσαρούχα, Συμεωνίδης, Αγραφιώτης

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Δέδας): Κολόμ 24 (6), Φλιώνης 9, Ράουτινς 3 (1), Κουζέλογλου 11, Πετρόπουλος 8 (2), Φιλιππάκος 8, Παππάς 5, Καρλής, Μαυροειδής 8.

ΙΩΝΙΚΟΣ (Σεγκούρα): Μουσταφά 19 (3), Κολοβέρος 12 (1), Αρσενόπουλος 10 (1), Γόντικας 8, Γκιουζέλης 7, Χατζηκυριάκος 3 (1), Τζόλος 2, Αθηναίου 14 (1).

