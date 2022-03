Κόσμος

Ισημερινός: Κατάσχεση μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών

Κατασχέθηκαν πάνω από τρεις τόνοι ναρκωτικών και έγιναν 15 συλλήψεις σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση.

Οι αρχές του Ισημερινού προχώρησαν στην κατάσχεση τριών και πλέον τόνων ναρκωτικών σε 16 επιχειρήσεις που διεξήχθησαν τις προηγούμενες 24 ώρες, κατά τη διάρκεια των οποίων συνελήφθησαν 15 ύποπτοι, ανακοίνωσε η αστυνομία χθες Σάββατο.

Η αξία μεταπώλησης των ναρκωτικών που κατασχέθηκαν υπολογίζεται ότι θα έφθανε τα 7,8 εκατ. δολάρια, διευκρίνισε η αστυνομία μέσω Twitter.

Οι διωκτικές αρχές του Ισημερινού κατέσχεσαν το 2021 ποσότητα-ρεκόρ 210 τόνων ναρκωτικών, κυρίως κοκαΐνης, κι έχουν ήδη κατασχέσει πάνω από 40 τόνους από την αρχή της τρέχουσας χρονιάς.

Αν και δεν είναι παρά απλώς χώρα διέλευσης ή αποθήκευσης ναρκωτικών, ο Ισημερινός, ανάμεσα στην Κολομβία και στο Περού – τα δύο κράτη που κατατάσσονται στις πρώτες θέσεις ως προς την παραγωγή κοκαΐνης παγκοσμίως –, έχει βρεθεί τα τελευταία χρόνια αντιμέτωπος με μεγάλη αύξηση της διακίνησης, κυρίως μέσω των λιμανιών του στον Ειρηνικό, ενώ η λιανική πώληση κοκαΐνης στην εσωτερική αγορά του βρίσκεται σε πλήρη επέκταση.

