Ουκρανία - Μαριούπολη: “χτύπημα” σε κτήριο με εκατοντάδες άμαχους

Τι αναφέρουν οι Αρχές της πόλης, που βρίσκεται υπό κλοιό πολιορκίας από ρωσικές δυνάμεις.

(εικόνα αρχείου)

Ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν σχολή καλών τεχνών στην υπό πολιορκία Μαριούπολη, όπου είχαν βρει καταφύγιο περίπου 400 κάτοικοι, ανακοίνωσε σήμερα το δημοτικό συμβούλιο της πόλης.

The occupiers dropped bombs on an art school in #Mariupol and deported people to Russia forcibly



About 400 children hid in the school, including children, women and pensioners. The building is completely destroyed, people are under the rubble.#Ukraine? #UkraineUnderAttack pic.twitter.com/fAE93uW17M