Αθλητικά

10ος Ημιμαραθώνιος Αθήνας: Κορνέσκι - Ασημακοπούλου πρώτοι στο νήμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ρεκόρ διαδρομής για τον νικητή στους άνδρες. Ποιος Έλληνας αθλητής πέρασε πρώτος την γραμμή του τερματισμού.

Ο Αλεξάντρου Κορνέσκι από τη Ρουμανία - που σημείωσε ρεκόρ διαδρομής με 1.07.26 - και η Κατερίνα Ασημακοπούλου ήταν οι νικητές στον Διεθνή 10ο Ημιμαραθώνιο της Αθήνας, που είναι αφιερωμένος από πέρυσι στη μνήμη του σπουδαίου Έλληνα συνθέτη, Μίκη Θεοδωράκη.

Το πολυαναμενόμενο γεγονός, που αποτελεί μία από τις πλέον δημοφιλείς διοργανώσεις στην κατηγορία του, στο πλαίσιο της οποίας συμπεριλαμβάνεται και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

Αμέσως μετά τον τερματισμό ο Αλεξάντρου Κορνέσκι που κατέρριψε το προηγούμενο ρεκόρ διαδρομής που είχε ο Παναγιώτης Καραΐσκος από το 2019 (1:08.04 ) δήλωσε: «Είμαι πολύ ευχαριστημένος από την απόδόση μου. Χαίρομαι πολύ για τον χρόνο που έκανα».

4η νίκη για τον Καραΐσκο

Ο αθλητής του Πανελληνίου Παναγιώτης Καραϊσκος στέφθηκε νικητής για τέταρτη φορά στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και τερμάτισε δεύτερος στον αγώνα του Ημιμαραθωνίου. Κάλυψε την απόσταση σε 1.07.45, βελτιώνοντας τη δική του προηγούμενη επίδοση.

Μόλις πέρασε τη γραμμή του τερματισμού δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος, είναι η τέταρτη συνεχόμενη νίκη μου. Οι δύσκολες συνθήκες μας τρομάξανε. Βοηθήθηκα πολύ από έναν ξένο πρωταθλητή που ήρθε από τη Ρουμανία στη διάρκεια του αγώνα, τον βοήθησα κι εγώ και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα. Με κέρδισε στο τέλος, αλλά είμαι ευχαριστημένος. Ήμουν πολύ άτυχος που έχασα τον Μαραθώνιο της Αθήνας, λόγω κορονοϊου. Ο σημερινός αγώνας έδειξε ότι είμαι σε καλή κατάσταση και συνεχίζουμε για τον Μαραθώνιο».

Τρίτος στον Ημιμαραθώνιο και δεύτερος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα τερμάτισε ο Δημήτρης Τσάκαλος του ΓΣ Αμαρουσίου Αττικής με χρόνο 1.09.20.

Τρίτος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ήταν ο δρομέας του Ολυμπιακού Γιώργος Καλαπόδης με 1.09.32

Τις απονομές των νικητών του Ημιμαραθωνίου έκαναν η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, ο αντιπεριφερειάρχης κεντρικού τομέα Αθηνών, Γιώργος Δημόπουλος και η Β Ειδική Γραμματέας του ΣΕΓΑΣ, Παρασκευή Παχατουρίδου.

Τα μετάλλια των νικητών στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα απένειμαν ο πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Μαραθωνίων Δρόμων (AIMS) Πάκο Μποράο, η πρόεδρος του ΟΠΑΝΔΑ, Νίκη Αραμπατζή και η Μαρία Μενενάκου, Γενική Γραμματέας Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσμπονδίας.

Τρίτωσε για την Ασημακοπούλου

Στις γυναίκες, πρώτη στον Διεθνή και στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, τερμάτισε η Κατερίνα Ασημακοπούλου (ΑΟ Μυκόνου) με χρόνο 1.19.42. Η Ασημακοπούλου στέφθηκε για τρίτη φορά πανελληνιονίκης στο αγώνισμα του Ημιμαραθωνίου νικήτρια τα τελευταία τρία χρόνια.

Η πρωταθλήτριά μας μετά τον τερματισμό της δήλωσε: «Είμαι πολύ ικανοποιημένη από την επίδοσή μου. Είχα μια μικρή διακοπή στον αγώνα, αλλά κατάφερα να ξαναμπώ και να κερδίσω. Συγχαρητήρια και στις συναθλήτριες μου».

Δεύτερη κατετάγη η Ισμήνη Παναγιωτοπούλου (ΟΚΑ Καβάλας) με χρόνο 1.20.03 και τρίτη τερμάτισε η Ειρήνη-Ρια Μιχαλά (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας) με 1.22.57

Η συμμετοχή των δρομέων στους παραπάνω μαζικούς αγώνες πραγματοποιήθηκε βάσει των οδηγιών και των ειδικών ρυθμίσεων που επιβάλλει ο ΕΟΔΥ και το Υγειονομικό Πρωτόκολλο Διεξαγωγής Αγώνων Δρόμου εκτός Σταδίου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Φέτος και για λόγους ασφαλείας και τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων δεν εντάχθηκνα στο πρόγραμμα οι αγώνες των 3χλμ. και παιδιών και ΑμεΑ 1000 μ.