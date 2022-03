Αθλητικά

ΠΑΣ Γιάννινα – Ολυμπιακός: Μοιρασιά στους Ζωσιμάδες

Το ρεκόρ του Ντούσαν Μπάγεβιτς που κατέρριψε ο Πέδρο Μάρτινς.

Το γκολ του Χουάν Περέα στο 70ό λεπτό, χάρισε τον βαθμό της ισοπαλίας στον ΠΑΣ Γιάννινα απέναντι στον Ολυμπιακό, με τις δύο ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες, 1-1, στο γήπεδο των «Ζωσιμάδων» στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των play off.

Στο απόγευμα, που ο Πέδρο Μαρτίνς έγραψε Ιστορία, καθώς «έσπασε» το ρεκόρ του Ντούσαν Μπάγεβιτς και με 209 αγώνες, έγινε ο προπονητής με τα περισσότερα ματς στον πάγκο του Ολυμπιακού, οι «ερυθρόλευκοι» ζορίστηκαν αρκετά απέναντι στην ομάδα των Ιωαννίνων και μολονότι πήραν προβάδισμα στο φινάλε του ημιχρόνου με το εξαιρετικό γκολ του Γιουσέφ Ελ Αραμπί, οι γηπεδούχοι βρήκαν τον τρόπο να ισοφαρίσουν με τον Κολομβιανό επιθετικό και πήραν τον πρώτο τους βαθμό στους αγώνες κατάταξης.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε πιο δυνατά και στο 11’ ο Γκάρι Ροντρίγκες συνεργάστηκε ωραία με τον Καρβάλιο, έβγαλε τη σέντρα στο ύψος της μικρής περιοχής, όμως ο Ελ Αραμπί δεν μπόρεσε να την ακουμπήσει για... εκατοστά και να τη στείλει στα δίκτυα.

Ένα λεπτό αργότερα (12’) ο Λαλά επιχείρησε δυνατό σουτ από μακριά θέλοντας να εκμεταλλευτεί και τον άνεμο, ο Λοντίγκιν να βρήκε την μπάλα με υπερένταση κι αυτή στη συνέχεια χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι και κατέληξε κόρνερ.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα είχε τη δική του πολύ καλή στιγμή στο 22’, όταν από κλέψιμο της μπάλας ψηλά, ο Περέα μπήκε στην περιοχή, έκανε την προσποίηση στον Παπασταθόπουλο, όμως «άνοιξε» λίγο παραπάνω το κοντρόλ του κι έδωσε την ευκαιρία στον Βατσλίκ να αποκρούσει. Στη συνέχεια ο Γκαρντάβσκι που ακολουθούσε τη φάση, έκανε νέο πλασέ, για να αποκρούσει ξανά ο διεθνής Τσέχος γκολκίπερ του Ολυμπιακού.

Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων οι Πειραιώτες άνοιξαν το σκορ. Ο Λαλά εκτέλεσε πλάγιο άουτ στέλνοντας τη μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή του ΠΑΣ, ο Ελ Αραμπί γύρισε το σώμα του και με αστραπιαία κίνηση νίκησε τον Λοντίγκιν με δυνατό αριστερό σουτ.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι Γιαννιώτες προσπάθησαν να ισορροπήσουν το παιχνίδι και να χτυπήσουν τον Ολυμπιακό στην κόντρα, την ώρα που η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς έμοιαζε να έχει «κατεβάσει» ταχύτητα, παρά το γεγονός ότι είχε κατοχή μπάλας στο 60%.

Η πίεση του ΠΑΣ έφερε αποτέλεσμα στο 70ό λεπτό. Μετά από εκτέλεση κόρνερ από τα αριστερά και σύγχυση μέσα στη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού, ο Περέα έκανε το σουτ από το ύψος της μικρής περιοχής και νίκησε τον Βατσλίκ, ισοφαρίζοντας σε 1-1 με το 7ο εφετινό του τέρμα.

Στο 77’ ο Ολυμπιακός έχασε τρομερή, διπλή ευκαιρία με τους Καμαρά και Ροντρίγκες, οι οποίοι δεν μπόρεσαν από πολύ κοντά να νικήσουν τους Καραχάλιο και Λοντίγκιν, που κράτησαν το 1-1 για την ομάδα των Ιωαννίνων.

Η τελευταία φάση του αγώνα ανήκε στον ΠΑΣ, στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων με το σουτ του Μπρένερ (που μόλις είχε περάσει στο γήπεδο) το οποίο έφυγε λίγο άουτ.

Διαιτητής: Αριστομένης Κουτσιαύτης (Άρτας)

Κίτρινες: Κάργας, Στάνκο – Λαλά

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Ηρακλής Μεταξάς): Λοντίγκιν, Σάλιακας, Κάργας, Εραμούσπε, Ποζνάνσκι, Σνάιντερ (90’+3’ Μπρένερ), Στάνκο, Ντομίνγκεθ (89’ Παντελάκης), Καραχάλιος, Γκαρντάβσκι (88’ Λιάσος), Περέα.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Βατσλίκ, Λαλά (82’ Ανδρούτσος), Παπασταθόπουλος, Σισέ (30’ λ.τρ. Μανωλάς), Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά, Μ. Καμαρά (46’ Μπουχαλάκης), Α. Καμαρά, Ροντρίγκες (82’ Τικίνιο), Καρβάλιο (64’ Βαλμπουενά), Ελ Αραμπί.

